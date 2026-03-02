OM : Shéhérazade Semsar de Boisséson divise Marseille

Très proche conseillère de Frank McCourt, Shéhérazade Semsar de Boisséson représente l'homme d'affaires américain à la tête de l'OM. Mais certains supporters mènent déjà une campagne très violente en ligne contre elle.

Installée entre Medhi Benatia et lban Juster, président de l'OM par intérim depuis que Pablo Longoria a été écarté, Shéhérazade Semsar de Boisséson s'est évidemment réjouie de la victoire finale de l'Olympique de Marseille contre l'OL . Mais pour celle qui est vice-présidente du conseil de surveillance de l'OM et PDG de McCourt Global, l'accueil des supporters sur les réseaux sociaux est terrible. Dimanche soir, alors que Ligue 1 + diffusait des images du nouveau trio à la tête de l'Olympique de Marseille, certains commentaires ont jailli pour réclamer le départ de la femme d'affaires franco-iranienne.

Au point même que la chaîne a retiré un post sur X où l'on voyait cette dernière. Motif de cette colère, qui débouche parfois sur des injures : sa proximité supposée avec Israël dans le conflit avec la Palestine. Même les plus gros comptes de supporters marseillais sur X (anciennement Twitter) sont vent debout contre la représentante de Frank McCourt.

Une campagne a même été lancée, mollement, pour obtenir son départ de l'Olympique de Marseille en raison de ses positions politiques derrière le hasthag #SSBOute. Mais c'est mission impossible et les supporters de l'OM vont devoir admettre que c'est bien Shéhérazade Semsar de Boisséson qui va décider de l'avenir du club phocéen.

Comme le confirme L'Equipe, Frank McCourt a demandé à SSB de relancer le club dans une nouvelle direction après avoir débarqué sans ménagement Pablo Longoria, lequel a été mis de côté sans même un petit mot. « Elle va choisir le ou la successeur(e) de Longoria, dont les avocats sont toujours en négociations avec ceux de McCourt, et lancer un nouveau projet, celui des trois ans ayant lui aussi fait long feu », précisent Mathieu Grégoire et Simon Bolle dans les colonnes du quotidien sportif.

SSB a toute la confiance de McCourt

Pour l'instant, l'Olympique de Marseille veut surtout s'assurer sportivement d'une présence en Ligue des champions la saison prochaine, le reste étant accessoire. Même si une victoire en Coupe de France serait l'occasion de redonner un peu de bonheur au peuple phocéen, Frank McCourt est lui obsédé par la C1 et ses dizaines de millions d'euros. Shéhérazade Semsar de Boisséson le sait très bien et son bilan sera fait en fonction de cette quête d'un ticket pour la Ligue des champions.