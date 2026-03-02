Kylian Mbappé : Une accusation qui ne passe pas

Pas sur...et la cup aussi ça devient une obligation pour marseille
Le seul classement qui compte c'est celui a la fin de la 34eme journée!! Là les mouches ont clairement changé d'ane et less ardines termineront devant les quenelles sans problemes... Tu verras...
Moi je regrette etikite... car autre 9 je vois pas qui l.martinez ? Pas facile de trouver le bon
J te comprends, la pillule doit être dure a avaler.... ROAD TO SEVEN SEASONS WITHOUT CHAMPONS LEague! L 'histoire est en marche!!
blablabla deja j'ai pas les meme stats de plus tu peux frapper au but 30 fois si elle sont molles et sur le gardien voila 7 tirs cadré pour marseille pour 18 tirs 6 pour lyon pour 12 tirs xg 1.5 lyon contre 2.3 marseille 4 grosse occasion lyon 3 marseille le seul qui est ridicule ici c'est toi comme toujours d'ailleurs
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|24
|18
|3
|3
|53
|19
|34
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|43
|24
|13
|4
|7
|51
|33
|18
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|37
|24
|11
|4
|9
|40
|36
|4
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|18
|24
|4
|6
|14
|19
|35
|-16
|17
|24
|4
|5
|15
|22
|41
|-19
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
