Kylian Mbappé ICONSPORT_356010_0227

Kylian Mbappé : Une accusation qui ne passe pas

Kylian Mbappé02 mars , 14:00
parClaude Dautel
Actuellement absent en raison d'un problème au genou, Kylian Mbappé devrait faire son retour avec le Real Madrid pour le match de Ligue des champions contre Manchester City.
C'est un gros coup dur pour les Merengue, il est désormais acquis que leur meilleur buteur, Kylian Mbappé, ne sera pas là pour la réception de Manchester City le mercredi 11 mars. Sauf miracle, le joueur français devra suivre des tribunes de Santiago-Bernabeu ce choc de Ligue des Champions en raison d'un souci au genou qui nécessite du repos et va l'éloigner trois semaines des terrains. Cependant, certains affirment que le joueur tricolore privilégie l'équipe de France dans la perspective du Mondial 2026 et préfère se préparer pour cet événement plutôt que de prendre des risques pour aider son club. Une accusation qui circule sur les réseaux sociaux et qui scandalise Roberto Gomez, journaliste espagnol qui a défendu Kylian Mbappé lors de l'émission La Tribu sur Radio Marca. Pour notre confrère, en aucun cas l'attaquant français ne peut être mis en cause, même s'il regrette l'attitude du Real Madrid, très discrète sur ce dossier.

Mbappé a toujours tout donné pour le Real Madrid

Mais, quoi qu'il en soit, personne ne peut remettre en cause la motivation de Kylian Mbappé sous le maillot des Merengue s'il faut la comparer par rapport à l'équipe de France. « Ça me dérange un peu d'entendre dire que tout ce qu'il veut, c'est la Coupe du monde. Personne ne peut douter du professionnalisme de Kylian Mbappé, ni de son engagement envers le Real Madrid. Il a joué des matchs qu’il n’aurait probablement pas dû jouer, dans le seul but d’aider son équipe », fait remarquer Roberto Gomez, scandalisé que l'on puisse remettre en cause l'investissement de celui qui a si souvent tiré d'affaire le Real Madrid depuis qu'il a quitté le PSG pour rejoindre le club de Liga.
Il est vrai que si la prochaine Coupe du Monde constitue un rendez-vous énorme pour Kylian Mbappé, qui rêve de venger la défaite en finale contre l'Argentine et d'ajouter une troisième étoile sur le maillot français, il est tout aussi vrai que le Kid de Bondy ne balancera pas la fin de la saison du Real Madrid. Mais avec un genou qui grince, et le risque d'un pépin physique majeur, l'attaquant de 27 ans ne peut pas faire n'importe quoi. Et en accord avec son club, il préfère prendre son temps pour ne pas gâcher la suite et la fin de la saison.
Loading