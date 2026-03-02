ICONSPORT_360351_0247

Alerte au PSG : « Ils sont rincés, ils sont morts »

PSG02 mars , 15:30
Corentin Facy
0
Le PSG tire la langue et cela commence à se voir en ce début d’année 2026. Une décompression physique et mentale qui n’a rien d’illogique après une saison historique avec le sacre en Ligue des Champions.
Luis Enrique ne cesse de le répéter, ses joueurs sont en grande difficulté sur le plan physique depuis plusieurs semaines. La baisse de régime du Paris Saint-Germain est flagrante en comparaison avec la saison dernière, avec des défaites inattendues en Ligue des Champions, en Coupe de France mais aussi en Ligue 1 et des matchs bien moins aboutis dans l’ensemble. Le problème est physique, mais pas uniquement selon Olivier Dacourt.

Une usure physique et mentale au PSG

Au micro de Canal+, l’ancien milieu de terrain de l’Inter Milan estime qu’après une saison si riche que celle vécue par le PSG en 2024-2025, l’usure est tout aussi mentale que physique pour les coéquipiers de Vitinha. « Ils sont rincés psychologiquement, ils sont morts. L’année dernière, le PSG a marché sur l’eau, mais à tous les niveaux. Ils n’ont pas eu de blessés, cette année c’est le cas. L’effectif ne peut donc pas avoir beaucoup de turnover » analyse le consultant de la chaîne cryptée avant de poursuivre.
« Ils ont tout gagné, tout, tout ! Donc forcément, inconsciemment, à un moment la fatigue mentale est là. Même si tu veux faire de ton mieux, à 150 %, à un moment ton cerveau déraille, tu es mort » ajoute Olivier Dacourt, puis de conclure. « Ça fait combien de temps qu’on parle de la Ligue des Champions à Paris ? Ils l’ont eue, ils ont touché le Graal. Pour revenir, pour redescendre, ce n’est pas facile. Les équipes qui gagnent la Coupe du Monde ou l’Euro, juste après, il y a une période où c’est compliqué parce qu’elles redescendent » a-t-il fait savoir.
Une usure mentale et physique que le PSG va devoir continuer de combattre pour terminer devant Lens en Ligue 1 et tenter de réaliser le back to back en Ligue des Champions. Ce qui serait un véritable exploit au vu du parcours du combattant qui attend le Paris SG dans cette compétition, avec pour commencer un huitième de finale très relevé contre Chelsea.
0
