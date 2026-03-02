Nantes : Kantari sauve sa place malgré la défaite

Désormais à sept points du premier non-rélégable, le FC Nantes va être à la lutte avec Auxerre pour espérer éviter la descente directe en Ligue 1. Mais Ahmed Kantari n'est pas en danger.

En encaissant un but dans les ultimes secondes du match à Lille, dimanche après-midi, les Canaris ont pris un énorme coup sur la tête. C'est une évidence, le FC Nantes ne peut plus réellement rêver d'un maintien direct en Ligue 1. Et si la victoire face au Havre avait permis de recoller à l'AJA, le club de Waldemar Kita a de nouveau perdu du terrain sur les Bourguignons. Avant de recevoir Angers, pour un match de tous les dangers, les Kita ont décidé de maintenir leur confiance en Ahmed Kantari, dont le bilan à la tête du FC Nantes est désastreux (7 défaites en 9 matchs). Mais visiblement, il n'y a aucune révolution à attendre du côté de la Jonelière dans les heures qui viennent.

Journaliste pour Ouest-France, David Phelippeau affirme qu'aucun changement à la tête de l'équipe n'est attendu et cela même si les supporters sont déjà à bout de nerfs. Ahmed Kantari a perdu depuis pas mal de temps la confiance des fans nantais, lesquels souhaitent désormais que Waldemar et Franck Kita trouvent un repreneur pour leur club et plient rapidement bagages. On ne sait pas encore ce qui sera prévu dans les virages de la Beaujoire samedi prochain à 17 heures pour la réception du SCO, mais il ne fait aucun doute qu'Anthony Lopes et ses coéquipiers risquent surtout d'entendre le son du silence, ou plus certainement des chants qui viseront directement les Kita comme cela a été plusieurs fois le cas.

De son côté, Ahmed Kantari espère toujours pouvoir sauver le FC Nantes, mais désormais c'est par un éventuel barrage que passe l'unique espoir des Canaris d'évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. Le miracle que serait le maintien en Ligue 1 n'existe plus, et la défaite face au LOSC a été le point final du maigre espoir né face au Havre.