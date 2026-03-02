ICONSPORT_283297_0011
Kantari

Nantes : Kantari sauve sa place malgré la défaite

FC Nantes02 mars , 15:00
parClaude Dautel
0
Désormais à sept points du premier non-rélégable, le FC Nantes va être à la lutte avec Auxerre pour espérer éviter la descente directe en Ligue 1. Mais Ahmed Kantari n'est pas en danger.
En encaissant un but dans les ultimes secondes du match à Lille, dimanche après-midi, les Canaris ont pris un énorme coup sur la tête. C'est une évidence, le FC Nantes ne peut plus réellement rêver d'un maintien direct en Ligue 1. Et si la victoire face au Havre avait permis de recoller à l'AJA, le club de Waldemar Kita a de nouveau perdu du terrain sur les Bourguignons. Avant de recevoir Angers, pour un match de tous les dangers, les Kita ont décidé de maintenir leur confiance en Ahmed Kantari, dont le bilan à la tête du FC Nantes est désastreux (7 défaites en 9 matchs). Mais visiblement, il n'y a aucune révolution à attendre du côté de la Jonelière dans les heures qui viennent.
Journaliste pour Ouest-France, David Phelippeau affirme qu'aucun changement à la tête de l'équipe n'est attendu et cela même si les supporters sont déjà à bout de nerfs. Ahmed Kantari a perdu depuis pas mal de temps la confiance des fans nantais, lesquels souhaitent désormais que Waldemar et Franck Kita trouvent un repreneur pour leur club et plient rapidement bagages. On ne sait pas encore ce qui sera prévu dans les virages de la Beaujoire samedi prochain à 17 heures pour la réception du SCO, mais il ne fait aucun doute qu'Anthony Lopes et ses coéquipiers risquent surtout d'entendre le son du silence, ou plus certainement des chants qui viseront directement les Kita comme cela a été plusieurs fois le cas.
De son côté, Ahmed Kantari espère toujours pouvoir sauver le FC Nantes, mais désormais c'est par un éventuel barrage que passe l'unique espoir des Canaris d'évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. Le miracle que serait le maintien en Ligue 1 n'existe plus, et la défaite face au LOSC a été le point final du maigre espoir né face au Havre.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_360351_0247
PSG

Alerte au PSG : « Ils sont rincés, ils sont morts »

Shéhérazade Semsar-de Boisséson
OM

OM : Shéhérazade Semsar de Boisséson divise Marseille

Kylian Mbappé ICONSPORT_356010_0227
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé : Une accusation qui ne passe pas

Fil Info

02 mars , 15:30
Alerte au PSG : « Ils sont rincés, ils sont morts »
02 mars , 14:30
OM : Shéhérazade Semsar de Boisséson divise Marseille
02 mars , 14:00
Kylian Mbappé : Une accusation qui ne passe pas
02 mars , 13:40
Le PSG craque pour quatre pépites en Belgique
02 mars , 13:20
ASSE : Rennes et Lille s'affrontent pour débaucher un Vert
02 mars , 13:00
OM-OL : Samuel Umtiti pleure pour Lyon
02 mars , 12:40
OM : Pierre Ménès craint un régime XXL à Marseille
02 mars , 12:20
PSG : Un buteur de classe mondiale attendu à Paris

Derniers commentaires

OM-OL : Samuel Umtiti pleure pour Lyon

J te comprends, la pillule doit être dure a avaler.... ROAD TO SEVEN SEASONS WITHOUT CHAMPONS LEague! L 'histoire est en marche!!

OM-OL : Samuel Umtiti pleure pour Lyon

blablabla deja j'ai pas les meme stats de plus tu peux frapper au but 30 fois si elle sont molles et sur le gardien voila 7 tirs cadré pour marseille pour 18 tirs 6 pour lyon pour 12 tirs xg 1.5 lyon contre 2.3 marseille 4 grosse occasion lyon 3 marseille le seul qui est ridicule ici c'est toi comme toujours d'ailleurs

OM : Pierre Ménès craint un régime XXL à Marseille

Même avec cette victoire marseille n es que 4 ème.....

OM-OL : Samuel Umtiti pleure pour Lyon

C'est toi qui dit ça ?? Avec ton pseudo qui mets en lumière une tanche pareil!!

OM-OL : Samuel Umtiti pleure pour Lyon

un peu plus de 2 XG pour les sardines, 1.2 XG pour vous.... Et de plus , possession en faveur des sardines et de plus plus de frappes cadrés par les sardines... VOILA VOILA... Tu t'es une fois de plus ridiculisé

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading