L’OL prend une décision qui va faire hurler pour taper le PSG

L'OL tire la langue cet automne, après son début de saison canon. Le club rhodanien envisage de faire l'impasse sur le match de Coupe d'Europe à Séville pour faire souffler ses joueurs en vue de la réception du PSG.

En raison d’une série compliquée avec une seule victoire en cinq matchs de Ligue 1 et deux matchs nuls consécutivement contre le Paris FC et Brest, l’OL n’a plus la place de leader à portée de fusil. Les Lyonnais enchainent beaucoup et Paulo Fonseca tire le meilleur de son effectif depuis le début de la saison. Mais les occasions manquées laissent des regrets et il va falloir s’offrir une belle victoire en Ligue 1 pour relancer la machine.

Cela tombe bien, dimanche prochain, l’OL reçoit le PSG pour l’affiche de cette 12e journée. Entre temps, Lyon se rend à Séville pour y affronter le Bétis, dans un match qui doit permettre à la formation rhodanienne de faire un pas de plus vers le Top8 final en Europa League. Mais pour cette rencontre en Andalousie, Paulo Fonseca prépare peut-être une surprise de taille, laisse entrevoir Le Progrès ce mardi.

En effet, l’OL pourrait tout simplement faire largement tourner son effectif afin de faire souffler des joueurs qui sont clairement fatigués par l’enchainement des matchs. C’est le cas de Dominik Greif, le gardien slovaque ayant eu des crampes à la fin du match face à Brest, chose rare pour un gardien. « Tous ceux qui n’ont jamais été gardien de but ne savent pas combien c’est fatigant d’être concentré à 1000 % à chaque instant dans ce type de match. Et on traverse actuellement un gros enchaînement. On est en novembre, mais j’ai déjà dû jouer 30 ou 40 % du nombre total de matchs disputés avec Majorque l’an dernier », a livré le gardien de l’OL, pour qui cet enchainement est à prendre au sérieux, même s’il n’est pas arrivé au début de saison à Lyon.

Corentin Tolisso, Clinton Mata, Nicolas Tagliafico et d’autres joueurs très utilisés pourraient ainsi céder leur place en Espagne. Pour faire le bonheur des petits jeunes du club, car Enzo Molebe et Téo Barisic pourraient en profiter pour aller chercher des minutes à haut niveau. En espérant que cela ne nuise pas au rendement de la formation lyonnaise en Coupe d’Europe.