Endrick craque pour l’OL, les raisons dévoilées

L'OL met tous les arguments de son côté pour essayer de boucler rapidement le recrutement d'Endrick. Les arguments sont solides, mais le côté financier sera décisif.

L’OL est un candidat qui ne se cache pas pour accueillir Endrick, à tel point qu’une première discussion a eu lieu en ce début de semaine entre Paulo Fonseca et le joueur brésilien. Les deux hommes parlent la même langue et nul doute que l’entraineur lyonnais lui a dit à quel point le tapis rouge lui serait déroulé à Lyon s’il venait à y signer en janvier.

Une perspective qui intéresse clairement l’ancien joueur de Palmeiras, lassé de rester sur le banc du Real Madrid, même s’il a joué quelques minutes contre Valence le week-end dernier. Mais le fait que l’OL insiste pour le faire venir a du sens pour tout le monde. Et notamment un Endrick qui a bien repéré les avantages de relancer sa carrière entre Rhône et Saône.

« Pourquoi Endrick il a identifié l’OL comme étant la meilleure solution pour lui ? C’est parce qu’il a identifié le seul club à dimension européenne, en Ligue Europa et en Ligue 1, à ne pas avoir d’avant-centre. Le poste est complètement vaquant. Il sait qu’il va pouvoir jouer 20 voire 25 matchs », a livré Hugo Guillemet, le journaliste de La Chaine L’Equipe.

La concurrence des autres clubs existe, mais l’OL a aussi l’avantage là-dessus. Notamment car la Premier League peut faire peur à un jeune joueur qui n’a pas encore le coffre pour répondre à ses exigences. « Le joueur pense que cela prendra plus de temps de s’adapter à la Premier League », confirme le journaliste spécialise de l’OL.

Il reste ensuite un point capital : les finances. Le Real Madrid peut consentir un effort mais demandera qu’une partie de son salaire soit payé, et aussi un petit montant pour un prêt payant. Ces données peuvent être capitales pour l’arrivée, ou non, d’Endrick. « Financièrement, le Real Madrid a dépensé beaucoup d’argent pour le faire venir. Forcément, il a un très gros salaire pour la Ligue 1 puisqu’il a l’équivalent de celui de Tolisso qui est le joueur le mieux payé à Lyon. On peut imaginer qu’une partie du salaire serait pris en charge par le Real Madrid. Maintenant, il y a beaucoup d’autres options mais l’OL joue sur cet argument comme quoi la place est libre. Après, financièrement, ça ne va pas à Lyon… », a conclu Hugo Guillemet, histoire de rappeler que même une dépense sur une courte durée au mercato n’était pas anodine vue l’état des finances lyonnaises.