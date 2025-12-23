CAN 2025 : Lookman porte le Nigéria vers la victoire

A Fès, Nigéria bat Tanzanie 2-1

Buts pour le Nigéria : Ajayi (36e), Lookman (52e)

But pour la Tanzanie : M'Mombwa (50e)

Les gros bras répondent présents au lancement de cette CAN. Ce mardi, après les succès de la RD Congo et du Sénégal, c’est le Nigéria qui a fait le travail en s’imposant 2-1 face à la Tanzanie. C’est le joueur de l’Atalanta Bergame Ademola Lookman qui a inscrit le but vainqueur pour les Super Eagles.

La Tunisie et l’Ouganda s’affronter ce mardi soir pour l’autre match de ce groupe.