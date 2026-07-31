L'OL peut récupérer une partie des 100ME de Diomandé

Il est incroyable de mauvaise foi, et de stupidité... Ce n est meme pas un cas de pathologie psychiatrique, il est juste con, malheureusement on enferme pas les gens pour ça et grâce a lui , l activité de ce site augmente. Il faudrait que tu interviennes plus souvent, Joekidd assure ton intérim de mémoire vivante du PSG mais tu manques ...
On peut remercier le très beau geste de Monsieur Lopez de s'asseoir sur cette très belle somme d'argent, un vrai gentleman
J attend des sources, des elements a tes dires, car pour l instant a part nous abreuver de tes liens vers ton compte facebook, il n y a rien d autres ... Qu un President de club descend voir les arbitres a la mi temps des matchs n avait rien de normal, meme dans le championnat le plus corrompu du monde c est interdit, donc encore heureux que certains crient au scandale ... Bon je suppose que tu nous vas nous mettre ta source sur Nasser qui va voir les arbitres à la mi temps comme tu le prétends ?
Bla bla bla ...^^ degage de nos articles, surtout si c est pour déblatérer des conneries !!!
Salut Majin. Il est totalement sous l'emprise de biais cognitifs et bien trop fragile mentalement pour pouvoir se rééquilibrer, cette inconsistance intellectuelle en fait la victime idéale et consentante. Les biais d'intentionnalité (complot) ou de confirmation (j'ai raison et tous les autres ont tort) sont les plus évidents, mais d'autres comme la corrélation illusoire ou l'effet de halo (ou celui de Stroop) font que le pauvre gars est complètement perdu dans son labyrinthe de délires.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading