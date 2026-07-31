L'OL peut récupérer une partie des 100ME de Diomandé

L'OL peut récupérer une partie des 100ME de Diomandé

OL31 juil. , 12:20
parClaude Dautel
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Le RB Leipzig s'apprête à voir partir Yan Diomandé pour le Real Madrid moyennant un transfert autour de 100 millions d'euros. Pour remplacer l'international ivoirien, le club allemand pense à un joueur de l'Olympique Lyonnais.
Le transfert de Yan Diomandé pourrait être l'un des plus gros du mercato estival 2026, puisque l'opposition entre le PSG et le Real Madrid a fait grimper le prix du jeune attaquant. Pour Leipzig, c'est évidemment une formidable nouvelle, car le club de la planète RedBull devrait toucher plus de 100 millions d'euros dans cette seule opération. Cependant, tout n'est pas rose pour la formation allemande, car dans le même temps il faudra compenser le départ de Yan Diomandé. Et c'est là que le nom de l'Olympique Lyonnais s'ajoute au dossier Diomandé comme le confirme le quotidien allemand Bild. Parce que du côté des dirigeants allemands, on lorgne sur Malick Fofana, l'international belge de l'OL.

Une vente à 40 millions d'euros pour l'OL ?

Pour être clair, Malick Fofana est dans une short-list de joueurs qui sont considérés comme étant en mesure de remplacer Yan Diomandé dès cet été. En plus du joueur de l'Olympique Lyonnais, on trouve Francisco Conceição, Paul Nebel, Ethan Nwaneri (prêté la saison passée à l'OM), Tyler Dibling et Said El Mala. Pour en revenir à Malick Fofana, ce dernier a connu une saison compliquée à l'OL suite à sa grave blessure à la cheville l'hiver dernier qui l'a éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Cependant, l'ailier gauche n'a rien perdu de ses qualités et, comme l'explique le site Olympique et Lyonnais, la vente de Malick Fofana à Leipzig pourrait rapporter entre 30 et 40 millions d'euos au club de Michele Kang.
Un énorme pactole qui peut permettre à Matthieu Louis-Jean d'apporter quelques retouches à l'effectif de Paulo Fonseca dans le secteur offensif. De plus, Malocke Fofana pourra jouer les deux matchs contre le Sparta Prague, car même si son transfert aboutit, cela ne se fera pas dans les jours qui viennent.

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Derniers commentaires

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Il est incroyable de mauvaise foi, et de stupidité... Ce n est meme pas un cas de pathologie psychiatrique, il est juste con, malheureusement on enferme pas les gens pour ça et grâce a lui , l activité de ce site augmente. Il faudrait que tu interviennes plus souvent, Joekidd assure ton intérim de mémoire vivante du PSG mais tu manques ...

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On peut remercier le très beau geste de Monsieur Lopez de s'asseoir sur cette très belle somme d'argent, un vrai gentleman

Le PSG veut Rodri, City humilie le Real Madrid

J attend des sources, des elements a tes dires, car pour l instant a part nous abreuver de tes liens vers ton compte facebook, il n y a rien d autres ... Qu un President de club descend voir les arbitres a la mi temps des matchs n avait rien de normal, meme dans le championnat le plus corrompu du monde c est interdit, donc encore heureux que certains crient au scandale ... Bon je suppose que tu nous vas nous mettre ta source sur Nasser qui va voir les arbitres à la mi temps comme tu le prétends ?

Son ego ou les trophées, Vinicius est en plein dilemme

Bla bla bla ...^^ degage de nos articles, surtout si c est pour déblatérer des conneries !!!

Le PSG veut Rodri, City humilie le Real Madrid

Salut Majin. Il est totalement sous l'emprise de biais cognitifs et bien trop fragile mentalement pour pouvoir se rééquilibrer, cette inconsistance intellectuelle en fait la victime idéale et consentante. Les biais d'intentionnalité (complot) ou de confirmation (j'ai raison et tous les autres ont tort) sont les plus évidents, mais d'autres comme la corrélation illusoire ou l'effet de halo (ou celui de Stroop) font que le pauvre gars est complètement perdu dans son labyrinthe de délires.

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