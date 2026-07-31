L'OL peut récupérer une partie des 100ME de Diomandé

Le RB Leipzig s'apprête à voir partir Yan Diomandé pour le Real Madrid moyennant un transfert autour de 100 millions d'euros. Pour remplacer l'international ivoirien, le club allemand pense à un joueur de l'Olympique Lyonnais.

Bild. Parce que du côté des dirigeants allemands, on lorgne sur Malick Fofana, l'international belge de l'OL. Le transfert de Yan Diomandé pourrait être l'un des plus gros du mercato estival 2026, puisque l'opposition entre le PSG et le Real Madrid a fait grimper le prix du jeune attaquant. Pour Leipzig, c'est évidemment une formidable nouvelle, car le club de la planète RedBull devrait toucher plus de 100 millions d'euros dans cette seule opération. Cependant, tout n'est pas rose pour la formation allemande, car dans le même temps il faudra compenser le départ de Yan Diomandé. Et c'est là que le nom de l'Olympique Lyonnais s'ajoute au dossier Diomandé comme le confirme le quotidien allemand. Parce que du côté des dirigeants allemands, on lorgne sur Malick Fofana, l'international belge de l'OL.

Une vente à 40 millions d'euros pour l'OL ?

Pour être clair, Malick Fofana est dans une short-list de joueurs qui sont considérés comme étant en mesure de remplacer Yan Diomandé dès cet été. En plus du joueur de l'Olympique Lyonnais, on trouve Francisco Conceição, Paul Nebel, Ethan Nwaneri (prêté la saison passée à l'OM), Tyler Dibling et Said El Mala. Pour en revenir à Malick Fofana, ce dernier a connu une saison compliquée à l'OL suite à sa grave blessure à la cheville l'hiver dernier qui l'a éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Cependant, l'ailier gauche n'a rien perdu de ses qualités et, comme l'explique le site Olympique et Lyonnais, la vente de Malick Fofana à Leipzig pourrait rapporter entre 30 et 40 millions d'euos au club de Michele Kang.

Un énorme pactole qui peut permettre à Matthieu Louis-Jean d'apporter quelques retouches à l'effectif de Paulo Fonseca dans le secteur offensif. De plus, Malocke Fofana pourra jouer les deux matchs contre le Sparta Prague, car même si son transfert aboutit, cela ne se fera pas dans les jours qui viennent.