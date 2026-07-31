OM : Un salaire effrayant, des joueurs refusent de signer

OM : Un salaire effrayant, des joueurs refusent de signer

OM31 juil. , 12:40
parEric Bethsy
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En pleine opération dégraissage, l’Olympique de Marseille anticipe le lancement de son recrutement estival. Mais sa situation financière et son incapacité à bouger refroidissent certaines cibles qui préfèrent aller voir ailleurs.
On arrive au mois d’août et l’Olympique de Marseille n’a toujours pas enregistré la moindre recrue. Cette absence de renfort en dit long sur la situation du club phocéen. Dans le collimateur de la DNCG et de l’UEFA, la direction olympienne doit absolument dégraisser son effectif avant de recruter. Selon L’Équipe, la masse salariale, estimée à 160 millions d’euros la saison dernière, doit au moins descendre en dessous des 100 millions d’euros, ce que Grégory Lorenzi devra accomplir en plusieurs mercatos.
Avec un tel objectif, les départs de Mason Greenwood, Hamed Junior Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang ont certes diminué la masse salariale de 17 millions d’euros. Mais, cela reste insuffisant pour le directeur sportif qui devra sûrement éjecter des joueurs majeurs. Et qui se retrouve limité par un plafond très contraignant. Le quotidien sportif explique que le dirigeant ne peut pas proposer un salaire mensuel brut supérieur à 100 000 euros. L’Olympique de Marseille peut faire une exception pour deux ou trois joueurs en grimpant jusqu’à 150 000 euros, pas plus. Autant dire que ces conditions réduisent considérablement la marge de manœuvre de Grégory Lorenzi.

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Le successeur de Medhi Benatia, à la recherche d’un ailier, est logiquement annoncé en difficulté dans les discussions avec Martin Terrier et l’Égyptien du Real Oviedo Haissem Hassan. On apprend aussi que le directeur sportif était parvenu à un accord avec le latéral droit Thomas Meunier, libre après la fin de son contrat à Lille. Mais l’international belge a refusé d’attendre que la situation marseillaise se débloque et a préféré s’engager avec Sunderland. Nos confrères révèlent enfin un terrain d’entente avec un autre joueur libre dont l’identité n’a pas filtré. Mais là encore, pas sûr que cette cible attende indéfiniment.
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Derniers commentaires

Le PSG veut Rodri, City humilie le Real Madrid

Il est incroyable de mauvaise foi, et de stupidité... Ce n est meme pas un cas de pathologie psychiatrique, il est juste con, malheureusement on enferme pas les gens pour ça et grâce a lui , l activité de ce site augmente. Il faudrait que tu interviennes plus souvent, Joekidd assure ton intérim de mémoire vivante du PSG mais tu manques ...

Gérard Lopez c'est fini, Bordeaux sauvé au buzzer

On peut remercier le très beau geste de Monsieur Lopez de s'asseoir sur cette très belle somme d'argent, un vrai gentleman

Le PSG veut Rodri, City humilie le Real Madrid

J attend des sources, des elements a tes dires, car pour l instant a part nous abreuver de tes liens vers ton compte facebook, il n y a rien d autres ... Qu un President de club descend voir les arbitres a la mi temps des matchs n avait rien de normal, meme dans le championnat le plus corrompu du monde c est interdit, donc encore heureux que certains crient au scandale ... Bon je suppose que tu nous vas nous mettre ta source sur Nasser qui va voir les arbitres à la mi temps comme tu le prétends ?

Son ego ou les trophées, Vinicius est en plein dilemme

Bla bla bla ...^^ degage de nos articles, surtout si c est pour déblatérer des conneries !!!

Le PSG veut Rodri, City humilie le Real Madrid

Salut Majin. Il est totalement sous l'emprise de biais cognitifs et bien trop fragile mentalement pour pouvoir se rééquilibrer, cette inconsistance intellectuelle en fait la victime idéale et consentante. Les biais d'intentionnalité (complot) ou de confirmation (j'ai raison et tous les autres ont tort) sont les plus évidents, mais d'autres comme la corrélation illusoire ou l'effet de halo (ou celui de Stroop) font que le pauvre gars est complètement perdu dans son labyrinthe de délires.

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