OM : Un salaire effrayant, des joueurs refusent de signer

En pleine opération dégraissage, l’Olympique de Marseille anticipe le lancement de son recrutement estival. Mais sa situation financière et son incapacité à bouger refroidissent certaines cibles qui préfèrent aller voir ailleurs.

On arrive au mois d’août et l’Olympique de Marseille n’a toujours pas enregistré la moindre recrue. Cette absence de renfort en dit long sur la situation du club phocéen. Dans le collimateur de la DNCG et de l’UEFA, la direction olympienne doit absolument dégraisser son effectif avant de recruter. Selon L’Équipe, la masse salariale, estimée à 160 millions d’euros la saison dernière, doit au moins descendre en dessous des 100 millions d’euros, ce que Grégory Lorenzi devra accomplir en plusieurs mercatos.

Avec un tel objectif, les départs de Mason Greenwood, Hamed Junior Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang ont certes diminué la masse salariale de 17 millions d’euros. Mais, cela reste insuffisant pour le directeur sportif qui devra sûrement éjecter des joueurs majeurs. Et qui se retrouve limité par un plafond très contraignant. Le quotidien sportif explique que le dirigeant ne peut pas proposer un salaire mensuel brut supérieur à 100 000 euros. L’Olympique de Marseille peut faire une exception pour deux ou trois joueurs en grimpant jusqu’à 150 000 euros, pas plus. Autant dire que ces conditions réduisent considérablement la marge de manœuvre de Grégory Lorenzi.