OL : Félix Bacher arrive, Lyon a mis le turbo

Après de longues négociations, l'Olympique Lyonnais et Estoril sont tout proches de valider le transfert de Félix Bacher, le défenseur central autrichien, pour un coût autour de 4,5 millions d'euros.

Depuis plusieurs jours, l'OL discutait avec les dirigeants du club portugais afin de pouvoir recruter le défenseur de 25 ans. Mais selon Sky Sport Autriche , tandis que Lyon refusait de franchir la barre des 4 millions d'euros pour Félix Bacher, Estoril exigeait 5 millions d'euros et se montrait inflexible. On ne sait pas si la nuit a porté conseil, ou si la correction prise par l'Olympique Lyonnais face au Betis Seville a fait réfléchir Matthieu Louis-Jean, mais ce qui est certain, c'est que le défenseur autrichien est désormais très proche de monter dans l'avion afin de rejoindre son nouveau club. Il est vrai que face à la formation espagnole, la défense lyonnaise a affiché des lacunes inquiétantes et que l'OL doit rapidement se renforcer dans ce secteur.

L'OL a besoin de renforcer sa défense

Le média sportif autrichien précise que l'accord s'est fait autour de 4,5 millions d'euros, chacun ayant fait un effort afin de parvenir à un accord rapide. De son côté, Félix Bacher a déjà négocié les termes de son futur contrat avec l'Olympique Lyonnais, et se tient prêt à quitter Estoril. Le club portugais a d'ailleurs été prudent en ne faisant pas jouer le défenseur central lors de sa dernière rencontre amicale, c'était ce dimanche contre Torreense. En signant à l'OL, Félix Bacher, qui s'est fait connaître sous le maillot du WSG Tiro, retrouverait deux autres joueurs ayant évolué dans le championnat autrichien, puisque Mads Bidstrup et Mohamed Ouedraogo sont également passés par l'Autriche.

Reste que même si le défenseur autrichien s'engage rapidement à l'Olympique Lyonnais, il ne pourra pas participer aux deux matchs contre le Sparta Prague pour le compte du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. L'OL avait en effet jusqu'à ce jeudi pour adresser sa liste à l'UEFA, et sauf miracle administratif, Bacher ne sera pas lyonnais avant minuit.