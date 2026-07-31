OL : Textor réclame 20ME et envoie Michele Kang au tribunal

C'est un nouvel épisode du feuilleton qui oppose John Textor à l'Olympique Lyonnais, l'ancien propriétaire du club rhodanien a fait assigner Michele Kang devant le tribunal de commerce de Lyon en septembre en réclamant 20,9ME. L'OL a déjà répondu à Textor.

En juin dernier, l'Olympique Lyonnais, désormais propriété de Michele Kang, a porté plainte contre X auprès du Procureur de la République de Lyon pour abus de biens sociaux, après avoir étudié les comptes de l'OL entre mai 2023 et juin 2025, lorsque John Textor en était le seul patron. Plusieurs décisions ont étonné les responsables lyonnais, lesquels souhaitent que la justice puisse étudier les agissements de celui qui avait racheté l'Olympique Lyonnais à Jean-Michel Aulas. Mais, loin de se démonter, John Textor a décidé de contre-attaquer. En effet, il a assigné l'OL devant le tribunal de commerce et il exige de toucher 20,9 millions d'euros au total. Une assignation qui a fait bondir Michele Kange et le board du club rhodanien.

L'OL crie à la déstabilisation

« Eagle Football Group et sa filiale OL SASU prennent acte de l’assignation devant le Tribunal de Commerce de Lyon qui leur a été délivrée ce jeudi par Monsieur John Textor (ancien dirigeant du Groupe) et une entité qui lui est liée, Eagle Football Holdings LLC, en vue d’une audience en septembre prochain. John Textor et Eagle Football Holdings LLC demandent le paiement de 2,5 millions d’euros qui seraient dus au titre d’une convention de « management fees » et 18,4 millions d’euros (intérêts compris, montant à parfaire) qui seraient dus au titre d’une avance à court terme, précise l’OL avant de se faire nettement plus critique contre l’homme d’affaires américain. Cette action s’inscrit dans le cadre de la guérilla judiciaire intentée depuis plusieurs mois par M. Textor contre l’OL, ses actionnaires anciens ou actuels, et sa nouvelle direction. L’OL déplore cette énième tentative de déstabilisation de la part de son ancien dirigeant et y répondra par les voies juridiques appropriées. L’OL se réserve le droit de demander aux juridictions saisies par M. Textor de tirer, sur un plan indemnitaire, les conséquences de ses actions et prendra, de manière générale, toutes les actions nécessaires pour préserver ses intérêts. »

L'Olympique Lyonnais et John Textor ont donc déjà rendez-vous devant le tribunal de commerce de Lyon en septembre, Michele Kang espérant qu'à cette occasion, son compatriote soit renvoyé dans les cordes et pourquoi pas condamné si cette assignation est injustifiée. Mais une chose se confirme, l'OL n'en a malheureusement pas fini avec celui que Nasser Al-Khelaifi avait surnommé le cow-boy.