L’OL ou l’OM, Athekame révèle les dessous de son choix

ouai c'est ca toi quand t'a tord t'assumes ! on a bien vu avec tes stats ethniques imaginaires interdites en france mdr
Logique...
Exactement le mec marche sur le terrain et vient faire la morale aux jeunes... il a envoyé beye balader la saison derniere quand il lui disait de se bouger le cul rien que ca aurait suffit pour le bannir du club pour moi , j'aime pas ce joueur ni sa mentalité
Ah bon la justice na pas a leurs reprocher d'avoir cassé du mobilier urbain volé et cassé des pots de fleur et agressé des manifestants ?? Un mec dextreme droite cagoules vêtu de noir qui pille un magasin ca fait pas de lui un gars de gauche des voleurs pilleur opportuniste tu peux en trouver partout Sinon la marine le pen a volé 4 millions deuro dans les caisses ( cest meme pour ca quelle a ete condamné) si tu me dit aussi que cest pas répréhensible aux yeux de la loi...
Ouais sauf que il y en a un qui prône l'anti racisme l'inclusion et l'autre qui prône tout l'inverse, rien que ca devrait mettre fin au débat de qui est le plus noble des deux ... tu vas me parler de violence a gauche comme d'habitude mais tu as les meme cote extreme droite qui sont tout autant violent, des violant il y en a partout du communiste au fachos en passant par la droite classique ou les centriste...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|9
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|4
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|5
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
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