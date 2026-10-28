L’OL ou l’OM, Athekame révèle les dessous de son choix

L’OL ou l’OM, Athekame révèle les dessous de son choix

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parCorentin Facy
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Zachary Athekame fait le bonheur de l’OL depuis le début de la saison, mais le défenseur suisse prêté par l’AC Milan a également fait l’objet d’un intérêt de l’OM lors du mercato estival.
C’est sans aucun doute le meilleur latéral droit de Ligue 1 derrière l’indiscutable Achraf Hakimi. Prêté sans option d’achat par l’AC Milan, Zachary Athekame fait le bonheur de l’Olympique Lyonnais depuis le début de la saison. Auteur de 2 buts et 3 passes décisives depuis le début de la saison, le Suisse est excellent sous le maillot lyonnais, ce qui laisse probablement de gros regrets à Grégory Lorenzi, le directeur sportif de l’Olympique de Marseille. Et pour cause, le club phocéen a également sollicité l’AC Milan cet été pour un prêt de Zachary Athekame, sans finalement obtenir gain de cause.
Le club marseillais n’avait de toute façon aucune chance puisque la DNCG ne l’a pas autorisé à recruter. Dans une interview accordée au créateur de contenus @Djibril94260, le néo-Lyonnais a raconté les coulisses de son choix. « J’ai failli signer à Marseille ? Ouais, tu connais les réseaux, ça va vite… Mais non, j’étais en contact avec eux. Après, quand j’ai eu le choix avec Lyon, j’ai été à l’OL direct. Lyon c’est trop fort niveau formation et tout… Même en général, j’ai dis à mon agent que je voulais direct aller à l’OL. Mes performances ? On essaie, c’est cool mais il faut maintenir et confirmer » a lancé Zachary Athekame dans un live sur Tiktok.

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Au vu des prestations du Suisse sur les bords du Rhône, les supporters de l’Olympique de Marseille ont de quoi être jaloux. Le poste de latéral droit n’est toutefois pas le plus gros problème de Bruno Genesio depuis le début de la saison puisque le capitaine Timothy Weah revient à un bon niveau après un début de championnat un peu compliqué. De son côté, Zachary Athekame va s’atteler à conserver son niveau, avec l’ambition de revenir l’été prochain à l’AC Milan pour cette fois s'imposer au sein du club lombard comme un titulaire à part entière.
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