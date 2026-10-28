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Le PSG s'est enflammé pour rien, Barcelone se marre

PSG
parEric Bethsy
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Particulièrement efficace pour ses débuts avec le Paris Saint-Germain, Ferran Torres traverse une période plus difficile. L’attaquant espagnol n’a plus le même réalisme face à la cage adverse. Une situation qui n’étonne absolument pas les Catalans.
Ferran Torres n’y arrive plus. Muet face à l’Olympique Lyonnais (2-0) lundi, l’attaquant du Paris Saint-Germain a perdu l’efficacité de ses débuts dans la capitale. Il y a encore quelques semaines, l’Espagnol transformait toutes ses frappes en but. On se souvient de cette incroyable statistique selon laquelle le renfort estival avait marqué sept buts sur ses sept premiers tirs cadrés avec sa nouvelle équipe.

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L’ancien joueur du FC Barcelone était tout simplement inarrêtable et semblait parti pour bousculer la hiérarchie établie par Luis Enrique dans le secteur offensif. Mais ça, c’était avant la mauvaise passe de Ferran Torres qui n’a plus marqué depuis le Classique à Marseille (2-1) le 20 septembre dernier. Voilà déjà plus d’un mois que le héros de la finale du Mondial 2026 n’a pas trouvé le chemin des filets.
Ce n’est pourtant pas faute d’occasions. Toujours autant servi par ses coéquipiers, le champion du monde se montre moins efficace, d’où le 4/10 infligé par L’Equipe après son match contre les Gones. « L'attaquant si efficace du début de saison est désormais un souvenir, commentait le journal. L'Espagnol, qui n'a plus marqué depuis un mois, ne se cache pas. Il est souvent dans les bonnes zones, fait des appels judicieux mais manque d'efficacité. Il doit convertir au moins une de ses quatre situation. Greif l'a écœuré. »
L’analyse du quotidien n’a pas échappé à la presse catalane qui n’est absolument pas surprise. Le média El Nacional constate que Ferran Torres répète le même schéma qu’à Barcelone ou à Manchester City, avec d’excellentes périodes suivies de disettes incompréhensibles. Ce n’est pas un hasard si le Barça a accepté les 50 millions d’euros du Paris Saint-Germain au lieu de se battre pour prolonger son contrat.
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Ah bon la justice na pas a leurs reprocher d'avoir cassé du mobilier urbain volé et cassé des pots de fleur et agressé des manifestants ?? Un mec dextreme droite cagoules vêtu de noir qui pille un magasin ca fait pas de lui un gars de gauche des voleurs pilleur opportuniste tu peux en trouver partout Sinon la marine le pen a volé 4 millions deuro dans les caisses ( cest meme pour ca quelle a ete condamné) si tu me dit aussi que cest pas répréhensible aux yeux de la loi...

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Ouais sauf que il y en a un qui prône l'anti racisme l'inclusion et l'autre qui prône tout l'inverse, rien que ca devrait mettre fin au débat de qui est le plus noble des deux ... tu vas me parler de violence a gauche comme d'habitude mais tu as les meme cote extreme droite qui sont tout autant violent, des violant il y en a partout du communiste au fachos en passant par la droite classique ou les centriste...

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