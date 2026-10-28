Le refus du PSG va frustrer Dembélé

Auteur d’un début de saison remarqué avec le Bayer Leverkusen, Ibrahim Maza a tapé dans l’œil d’Ousmane Dembélé. Le Français ne serait pas mécontent de l’accueillir au Paris Saint-Germain. Mais le club de la capitale, pourtant annoncé parmi les courtisans du milieu offensif, n’ira pas plus loin sur ce dossier.

A défaut de conserver son titre, Ousmane Dembélé s’est quand même bien amusé à la cérémonie du Ballon d’Or. L’attaquant du Paris Saint-Germain a été désigné pour récupérer le trophée du meilleur club de l’année. C’était l’occasion pour lui d’envoyer une petite pique aux haters de son équipe pendant son discours. Fidèle à lui-même, l’international tricolore ne semblait pas mécontent de retrouver son ami Kylian Mbappé malgré les tensions constatées il n’y a pas si longtemps. Puis le Parisien a surpris au moment de croiser Ibrahim Maza (20 ans).

Ravi de croiser le milieu offensif du Bayer Leverkusen, Ousmane Dembélé l’a chaleureusement salué et l’a même présenté à son entourage. Il faut dire que l’ancien joueur du FC Barcelone compte parmi les admirateurs de l’Algérien. Le double champion d’Europe a en effet rédigé un commentaire très flatteur sous une publication d’Ibrahim Maza. « Prochain Ballon d’Or InshAllah », a-t-il écrit en ajoutant un émoji poignée de main et un cœur vert. Autant dire qu’Ousmane Dembélé valide l’intérêt annoncé du Paris Saint-Germain pour le jeune talent. Sauf que les rumeurs ne sont pas forcément fondées.

Lire aussi Le PSG va dépenser 50ME pour remplacer Kvaratskhelia

Sur son compte X, le journaliste Abdellah Boulma laisse entendre qu’Ibrahim Maza coûte trop cher par rapport aux plans du Paris Saint-Germain. Notre confrère ne donne pas le prix réclamé par le Bayer Leverkusen. Mais selon lui, le club de la capitale, qui n’exclut pas l’hypothèse de se renforcer cet hiver, ne bougera qu’en cas d’opportunité à un prix raisonnable. Le coup de cœur d’Ousmane Dembélé ne sera donc pas Parisien en janvier.