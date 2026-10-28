Un transfert au PSG, l'agent de Maza confirme

Auteur d’un bon début de saison avec le Bayer Leverkusen, Ibrahim Maza est annoncé avec de plus en plus d’insistance au PSG pour remplacer Kvaratskhelia. Un intérêt confirmé en Allemagne.

Luis Enrique ne s’en est pas caché en conférence de presse avant la réception de Lyon, le Paris Saint-Germain pourrait recruter au mois de janvier afin de remplacer Khvicha Kvaratskhelia, victime d’une rupture des ligaments croisés en Ligue des Champions contre Barcelone. Tous les scénarios sont possibles, dont celui d’un recrutement hivernal si un joueur correspond à 100% à ce que recherche le PSG sportivement et financièrement.

Un nom revient avec de plus en plus d’insistance ces dernières heures : Ibrahim Maza, aperçu à Londres en train de discuter avec Ousmane Dembélé en marge de la cérémonie du Ballon d’Or. Auteur d’un bon début de saison avec le Bayer Leverkusen, le milieu offensif de 20 ans est bel et bien une cible du Paris SG dans l’optique de remplacer Kvaratskhelia selon Florian Plettenberg, journaliste très sérieux de Sky Sports en Allemagne.

« Le Paris Saint-Germain manifeste un intérêt concret pour Ibrahim Maza en vue de la fenêtre de transfert hivernale, le camp du joueur étant au courant de cet intérêt » a publié notre confrère sur son compte X avant d’ajouter. « Il figure parmi les candidats de leur shortlist, potentiellement comme remplaçant de Khvicha Kvaratskhelia. Le Bayer Leverkusen reste serein et déterminé à prolonger son contrat au-delà de 2030, incluant un ajustement salarial. Le club voit Maza comme un joueur clé de l’avenir » révèle Florian Plettenberg.

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Une information qui confirme, si cela était nécessaire, que Luis Campos et Luis Enrique sont bien intéressés par Ibrahim Maza. En plus de remplacer Kvaratskhelia, l’Algérien serait aussi capable d’intégrer la rotation des milieux de terrain au PSG avec une polyvalence qui plaît beaucoup à Luis Enrique. De quoi convaincre le club parisien d’aligner plus de 50 millions d’euros pour le recruter en janvier prochain ? Réponse dans les semaines à venir.