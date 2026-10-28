L’OM s’enflamme pour Abdelli, La Provence sort l’extincteur

Auteur de trois buts lors des trois derniers matchs de Ligue 1, Himad Abdelli monte en puissance à l’OM. Un renouveau qu’il faudra néanmoins confirmer face à des adversaires de haut niveau.

L’Olympique de Marseille sort d’un enchaînement très positif en Ligue 1. Face à des adversaires abordables, le club phocéen vient de prendre neuf points en trois matchs après des victoires acquises contre Troyes, Angers et Le Havre. Un Olympien est ressorti gagnant de cette belle série, Himad Abdelli . L’ancien capitaine du SCO a inscrit trois buts en trois matchs et a vu Bruno Genesio lui confier un nouveau rôle. Devant la défense il y a encore quelques semaines, Abdelli occupe à présent le poste de meneur de jeu au détriment d’Angel Gomes, relégué sur le banc.

Un nouveau rôle qui lui convient parfaitement comme le souligne La Provence dans son édition du jour. « Il joue un rôle de patron que qu’on n’avait pas. C’est important dans la mesure où on voit l’émergence de beaucoup de jeunes. Il va falloir des leaders pour les encadrer et il peut en faire partie » estime l’ancien olympien Bernardo Pardo dans les colonnes du quotidien régional. La montée en puissance d’Himad Abdelli est une excellente nouvelle pour Bruno Genesio. Néanmoins, La Provence veut rester prudent et attend de l’international algérien qu’il confirme ce niveau face à des adversaires d'un tout autre calibre que Troyes, Angers ou Le Havre à l’avenir.

Abdelli attendu dans les grands matchs

« Reste désormais à durer, souvent le plus difficile à haut niveau d’autant que le niveau de l’adversité va recommencer à grimper. Après avoir prouvé qu’il pouvait diriger le jeu de cet OM face à Troyes, Angers et Le Havre, Abdelli va devoir le démontrer dimanche contre Toulouse puis à Leverkusen et à Lens. C’est à ce prix que les ovations continueront de descendre des travées du Vélodrome » juge l’impitoyable journal provençal. L’Algérien de l’Olympique de Marseille sait donc ce qu’il lui reste à faire pour conforter son rôle de nouveau leader technique de l’équipe phocéenne.