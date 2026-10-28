Manchester United : Bruno Fernandes éjecté en Arabie Saoudite

Manchester United : Bruno Fernandes éjecté en Arabie Saoudite

Premier League
parCorentin Facy
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Balayé par Bournemouth ce week-end en Premier League, Manchester United traverse une très grosse crise (16e) et Bruno Fernandes ne fait rien pour apaiser la situation.
Après la défaite de son équipe contre Bournemouth, le capitaine de Manchester United n’a pas hésité une seconde pour critiquer publiquement la tactique de son entraîneur Michael Carrick. « C'est une décision du staff de ne pas presser » regrettait notamment le Portugais avant d’ajouter. « Quand on donne trop le ballon à ces équipes, elles prennent confiance… » pestait le meneur de jeu mancunien, remettant clairement en cause la direction tactique de son entraîneur. Bruno Fernandes a dépassé les bornes aux yeux de Paul Scholes, légende vivante de Manchester United, qui a remis le Portugais à sa place et qui espère même le voir partir au plus vite.
« Ce que Bruno Fernandes a dit la semaine dernière, je pense que c'est impardonnable. Comment peut-on faire confiance à Bruno Fernandes pour être capitaine d'une équipe, quelle qu'elle soit, maintenant ? Je pense qu'il devrait quitter le football européen et aller en Arabie Saoudite, se faire oublier » a-t-il estimé dans l’émission The Good, The Bad & The Football sur YouTube, avant d’ajouter.

Paul Scholes n'en peut plus de Bruno Fernandes

« Je ne pense pas qu'un entraîneur, ni aucun membre du staff, puisse lui faire confiance après ça » regrette Paul Scholes, pour qui Bruno Fernandes a clairement trahi son équipe et son entraîneur, en dépit de son rôle de capitaine, avec de telles déclarations aux médias après une défaite 0-3 à domicile. Le meneur de jeu de Manchester United, élu meilleur joueur de la saison 2025-2026 de Premier League, s’est en tout cas mis une partie des observateurs à dos. Reste à voir de quoi sera fait son avenir alors que son contrat avec les Red Devils expire à la fin de la saison et que des clubs saoudiens ont tenté de le recruter dès l’été dernier.
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Ouais sauf que il y en a un qui prône l'anti racisme l'inclusion et l'autre qui prône tout l'inverse, rien que ca devrait mettre fin au débat de qui est le plus noble des deux ... tu vas me parler de violence a gauche comme d'habitude mais tu as les meme cote extreme droite qui sont tout autant violent, des violant il y en a partout du communiste au fachos en passant par la droite classique ou les centriste...

Manchester United : Bruno Fernandes éjecté en Arabie Saoudite

Fernandes se prend pour une vedette qu'il n'est plus. Il a été très bon les premières saisons à MU et là, critique le staff et les autres joueurs de MU sans se nommer alors qu'il est le meneur de jeu de son équipe et qu'il est clairement dans le creux de la vague.

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Moi aussi je me marre 4à2 !!!!

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c'est vrai que Gabriel Jesus est beaucoup plus régulier...

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D'accord pour les points, mais quand tu entends son discours après Le Havre (quand tu sais ce qu'il a apporté entre janvier et juin dernier) il faut qu'il redescende sur terre. Ça reste un joueur moyen+. Et il faut qu'il montre bien plus pour se prendre pour un cadre.

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