Manchester United : Bruno Fernandes éjecté en Arabie Saoudite

Ouais sauf que il y en a un qui prône l'anti racisme l'inclusion et l'autre qui prône tout l'inverse, rien que ca devrait mettre fin au débat de qui est le plus noble des deux ... tu vas me parler de violence a gauche comme d'habitude mais tu as les meme cote extreme droite qui sont tout autant violent, des violant il y en a partout du communiste au fachos en passant par la droite classique ou les centriste...
Fernandes se prend pour une vedette qu'il n'est plus. Il a été très bon les premières saisons à MU et là, critique le staff et les autres joueurs de MU sans se nommer alors qu'il est le meneur de jeu de son équipe et qu'il est clairement dans le creux de la vague.
Moi aussi je me marre 4à2 !!!!
c'est vrai que Gabriel Jesus est beaucoup plus régulier...
D'accord pour les points, mais quand tu entends son discours après Le Havre (quand tu sais ce qu'il a apporté entre janvier et juin dernier) il faut qu'il redescende sur terre. Ça reste un joueur moyen+. Et il faut qu'il montre bien plus pour se prendre pour un cadre.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|9
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|4
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|5
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
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