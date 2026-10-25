OL : Lyon met la main sur un nouveau buteur
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OL : Lyon met la main sur un nouveau buteur

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parEric Bethsy
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Déjà buteur à deux reprises avec l’Olympique Lyonnais cette saison, Zachary Athekame ne compte pas s’arrêter là. Le latéral droit prêté par le Milan AC a connu un déclic qui devrait l’aider à encore améliorer ses statistiques offensives.
La cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais a encore frappé. Habitué à dénicher de bonnes pioches sur le marché des transferts, le club rhodanien peut se réjouir du recrutement de Zachary Athekame (21 ans). Le latéral droit prêté par le Milan AC, qui était également convoité par le directeur sportif de l’Olympique de Marseille Grégory Lorenzi, réussit d’excellents débuts avec les Gones. L’international suisse n’a eu aucun mal à faire oublier son prédécesseur Ainsley Maitland-Niles grâce à d’impressionnantes qualités physiques.
« J'ai toujours eu ce coffre athlétique, a raconté Zachary Athekame dans un entretien accordé à Ligue 1+. Ça fait partie de mes caractéristiques et de mon jeu. » Sa vitesse de course et son endurance lui permettent de multiplier les courses, principalement vers le but adverse. « Je suis un joueur qui aime se projeter vers l'avant », a confirmé la recrue estivale, avant d’expliquer pourquoi ses statistiques offensives (deux buts et trois passes décisives en Ligue 1) s’améliorent cette saison.

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« J'ai eu un petit déclic, a-t-il révélé à la chaîne de la Ligue de Football Professionnel. J'essaye de plus me projeter dans la surface. Quand l'action part à gauche, si je coupe au deuxième poteau, je sais que des fois il y a des ballons qui traînent, comme sur mon but contre Rennes. » Le Rossonero espère ainsi continuer à marquer avec l’Olympique Lyonnais dont il portera les couleurs jusqu’à la fin de la saison. Séduit par ses performances, le Milan AC souhaitait interrompre son prêt cet hiver. Mais le club rhodanien refuse de rendre Zachary Athekame avant la date initialement prévue.
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