OL : Lyon met la main sur un nouveau buteur

Il n'est pas l'avenir des Bleus , mais pour dépanner ?
C'est pas Mc Court qui avait dis qu'il voulait construire une équipe féminine forte lors de son rachat y a 10 ans ? On voit qu'il tiens toutes ses promesses.
Thauvin est un joueur quand même d'un certain âge,33 ans. Il peut être un bon attaquant remplaçant mais je doute fort qu'il soit un attaquant titulaire. Il faut dire malgré son âge qu'il ne vieillit pas et fait le bonheur de Lens.
EDF pour Thauvin, il le mérite largement ! Nettement meilleur que la fraude du ballon d'or qui joue un match sur 5
Tt le monde n'as pas les moyens d'avoir 2 équipes Einstein
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
Loading
C'est ensuite au tour de Zachary Athekame d'ouvrir son compteur but en Rouge & Bleu, sur une frappe à ras-de-terre 🎯⚽ #OLAJA