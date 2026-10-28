OL : Fonseca fait monter Walid Nechab avec les pros

L’OL est décimé par les blessures, ce qui va offrir l’opportunité à des jeunes de l’académie de gagner du temps de jeu avec les professionnels. Walid Nechab pourrait fait partie de ceux-là.

Les derniers matchs ont laissé des traces et ont rempli l’infirmerie à l’Olympique Lyonnais . Openda, Sulc, Bidstrup, Tolisso ou encore Morton ont rejoint Ouédraogo et Tagliafico et cela commence à faire beaucoup pour Paulo Fonseca. L’entraîneur portugais est contraint d’intégrer de plus en plus de jeunes aux séances d’entraînement des professionnels pour compenser les nombreuses blessures.

Le dernier en date ? Walid Nechab. Selon le compte X spécialisé @Borgia_OL_acad, le milieu de terrain algérien de 17 ans (6 sélections avec les U17 de l’Algérie) était présent ce mercredi à l’entraînement du groupe professionnel de l’OL. Il compte cette saison 2 matchs de National 2 et un match de National U19 à son actif.