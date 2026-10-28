OL : Fonseca fait monter Walid Nechab avec les pros

OL : Fonseca fait monter Walid Nechab avec les pros

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parCorentin Facy
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L’OL est décimé par les blessures, ce qui va offrir l’opportunité à des jeunes de l’académie de gagner du temps de jeu avec les professionnels. Walid Nechab pourrait fait partie de ceux-là.
Les derniers matchs ont laissé des traces et ont rempli l’infirmerie à l’Olympique Lyonnais. Openda, Sulc, Bidstrup, Tolisso ou encore Morton ont rejoint Ouédraogo et Tagliafico et cela commence à faire beaucoup pour Paulo Fonseca. L’entraîneur portugais est contraint d’intégrer de plus en plus de jeunes aux séances d’entraînement des professionnels pour compenser les nombreuses blessures.
Le dernier en date ? Walid Nechab. Selon le compte X spécialisé @Borgia_OL_acad, le milieu de terrain algérien de 17 ans (6 sélections avec les U17 de l’Algérie) était présent ce mercredi à l’entraînement du groupe professionnel de l’OL. Il compte cette saison 2 matchs de National 2 et un match de National U19 à son actif.
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Exactement le mec marche sur le terrain et vient faire la morale aux jeunes... il a envoyé beye balader la saison derniere quand il lui disait de se bouger le cul rien que ca aurait suffit pour le bannir du club pour moi , j'aime pas ce joueur ni sa mentalité

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Ah bon la justice na pas a leurs reprocher d'avoir cassé du mobilier urbain volé et cassé des pots de fleur et agressé des manifestants ?? Un mec dextreme droite cagoules vêtu de noir qui pille un magasin ca fait pas de lui un gars de gauche des voleurs pilleur opportuniste tu peux en trouver partout Sinon la marine le pen a volé 4 millions deuro dans les caisses ( cest meme pour ca quelle a ete condamné) si tu me dit aussi que cest pas répréhensible aux yeux de la loi...

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Ouais sauf que il y en a un qui prône l'anti racisme l'inclusion et l'autre qui prône tout l'inverse, rien que ca devrait mettre fin au débat de qui est le plus noble des deux ... tu vas me parler de violence a gauche comme d'habitude mais tu as les meme cote extreme droite qui sont tout autant violent, des violant il y en a partout du communiste au fachos en passant par la droite classique ou les centriste...

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Fernandes se prend pour une vedette qu'il n'est plus. Il a été très bon les premières saisons à MU et là, critique le staff et les autres joueurs de MU sans se nommer alors qu'il est le meneur de jeu de son équipe et qu'il est clairement dans le creux de la vague.

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