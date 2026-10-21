L'OL refuse officiellement de casser le prêt d'Athekame

Malgré les rumeurs en provenance d’Italie, l’OL n’a absolument pas l’intention de casser le prêt de Zachary Athekame. Aucun contact n’a d’ailleurs eu lieu entre les deux clubs ces derniers jours.

« négociations » en cours pour tenter de trouver un accord, avec un potentiel retour d’Athekame au Milan AC en janvier en échange d’une compensation financière. Auteur d’un début de saison canon sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais, Zachary Athekame fait beaucoup parler de lui en Italie ces dernières heures. Il se murmure dans la presse transalpine que l’AC Milan serait très intéressé à l’idée de récupérer son latéral droit dès cet hiver , alors que le Suisse est prêté à l’OL sans option d’achat jusqu’au 30 juin prochain. Ce mercredi, c’est la Gazzetta dello Sport qui évoquait desen cours pour tenter de trouver un accord, avec un potentiel retour d’Athekame au Milan AC en janvier en échange d’une compensation financière.

L'OL refuse de se séparer d'Athekame

« il n’y a eu aucun échange à ce sujet entre les dirigeants lombards et rhodaniens ». Surtout, une clause insérée dans le prêt empêche l’AC Milan d’imposer à l’OL un retour anticipé du joueur. Pour qu'un tel mouvement voit le jour, les Gones doivent absolument donner leur accord, ce qui ne sera évidemment pas le cas « malgré une possible compensation financière ». De quoi faire passer quelques sueurs froides aux supporters lyonnais et à Paulo Fonseca, lesquels seront rassurés d’apprendre que l’OL n’a pas du tout l’intention de casser le prêt de son défenseur de 20 ans, titulaire à 7 reprises en Ligue 1 depuis le début de la saison. Selon les informations du Progrès,. Surtout, une clause insérée dans le prêt empêche l’AC Milan d’imposer à l’OL un retour anticipé du joueur. Pour qu'un tel mouvement voit le jour, les Gones doivent absolument donner leur accord, ce qui ne sera évidemment pas le cas

Et pour cause, Paulo Fonseca a fait de Zachary Athekame un titulaire indiscutable sur le flanc droit sa défense depuis le début de la saison et un départ n’est pas envisageable. L’OL veut sans surprise conserver le joueur prêté par l’AC Milan, comme convenu, jusqu’à la fin de la saison. Reste maintenant à voir si la presse italienne continuera de s’acharner sur le dossier et si le club milanais tentera une offensive agressive avec une grosse offre financière pour récupérer son joueur dès janvier. Pour Lyon en tout cas, un départ anticipé d’Athekame n’est même pas un sujet tant il n’est pas concevable.