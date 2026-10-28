Jacquet ou Yoro, l'Angleterre ouvre les yeux à Zidane

tagliafico est bléssé lol mais c'est vrai toi tu derias jouer les bléssés mdr
« Mais bon… », « enfin bon… » : tu peux finir une phrase sans sous-entendre que tout le monde est idiot ? 😂 Et leogets vient de te rappeler ton pronostic d’une 8e place pour Lyon. Pour quelqu’un qui « claironne depuis mai » avoir tout prévu, ça fait un peu désordre… enfin bon.
C'est exactement fait exprès MON GRAND mais bon.... Tu comprends pas quand on fait de l'esprit hein mon grand... t'es pas trop équipé pour ... enfin bon....
tu claironnes alors que tu avais annoncé lyon 8 eme mdr ca va l'hypocrisie chez toi nous on oublie pas du coup il se passe pas le contraire? lol hypocrite un jour hypocrite toujours
5 eme a 3 point du premier marseille a eu plus de bléssé avant nous dc ca veut juste rien dire et je vais te le repeter une 10 eme fois n'importe quel club prefere etre 4 eme que 5eme juste logique
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|9
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|4
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|5
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
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