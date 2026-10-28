Jacquet ou Yoro, l'Angleterre ouvre les yeux à Zidane

Zinedine Zidane a lancé de nombreux joueurs lors de son premier rassemblement, dont les défenseurs Jérémy Jacquet et Leny Yoro. Pour la presse anglaise, il y a toutefois un monde d’écart entre les deux joueurs.

Leny Yoro et Jérémy Jacquet ont plusieurs points communs . Ils jouent en Premier League et ont connu cet automne leur première sélection avec l’équipe de France sous la direction de Zinedine Zidane. Pour ne rien gâcher, le défenseur de Liverpool et celui de Manchester United ont tous les deux été performants lorsque le nouveau sélectionneur des Bleus a fait appel à eux. Il y a fort à parier qu’ils reviendront en équipe de France dans les semaines et les mois à venir. La concurrence risque toutefois d’être féroce avec Upamecano, Lacroix, Konaté sans oublier Saliba, qui reviendra bientôt de blessure.

La BBC applaudit Jacquet et détruit Yoro

Zidane pourrait être contraint de choisir entre Jacquet et Yoro, et donc en laisser un sur le carreau. Pour la BBC, le choix est vite fait entre les deux hommes. « Yoro, 20 ans, a commis une erreur fatale lors de la défaite de United face à Bournemouth, tandis que Jacquet a livré une nouvelle prestation solide contre Brighton ce week-end. Son adaptation facile au jeu à Liverpool est impressionnante et a même surpris les dirigeants du club » estime le média spécialisé, pour qui il existe un monde d’écart entre Jérémy Jacquet et Leny Yoro à ce stade. Il faut dire que du côté de Liverpool, l’ancien Rennais fait une très forte impression.

En seulement quelques semaines, Jacquet est parvenu à faire oublier Konaté, lequel a lui rejoint le Real Madrid où il réalise aussi un bon début de saison. C’est plus difficile en revanche pour Yoro, pas aidé par un contexte collectif très difficile à Manchester United, où le manager Michael Carrick est sur un siège éjectable. Nul doute que de son côté, Zinedine Zidane et son staff observent avec beaucoup d’assiduité les performances des deux joueurs qui seront tôt ou tard amenés à revenir avec le groupe France après leurs belles prestations en Bleus en septembre et octobre.