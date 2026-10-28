« C’était horrible », l’OM l’a fait craquer en 45 minutes

Dans un début de saison globalement insuffisant, l’Olympique de Marseille déçoit ses plus fervents supporters. Même en tant qu’amoureux du club phocéen, Jérémy Mathieu n’arrive pas toujours à tenir jusqu’à la fin des matchs des Marseillais.

Ce n’était finalement qu’une simple frayeur pour l'Olympique de Marseille . Et pourtant, l’avantage difficilement conservé face au Havre (4-3) dimanche a laissé des traces. Les hommes de Bruno Genesio semblaient partis pour réussir un carton contre la lanterne rouge menée 4-0 avant l’heure de jeu. Mais l’équipe phocéenne a trouvé le moyen de souffrir jusqu’au coup de sifflet final au Vélodrome.

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Certaines entrées décevantes, notamment celles des jeunes Keyliane Abdallah et Nouhoum Kamissoko, ont été pointées du doigt pour justifier cet improbable scénario. Mais il serait trop facile d’accuser uniquement les éléments les plus inexpérimentés de l’effectif. Les supporters ne sont pas dupes et constatent les limites de l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison. Parmi eux, Jérémy Mathieu admet qu’il n’hésite pas à quitter Ligue 1 + si le match des Olympiens lui pique les yeux. L’ancien défenseur central se souvient par exemple du Troyes-OM (0-2) qui n’avait pas convaincu grand monde le 11 octobre dernier.

« Si je continue à regarder du football ? Je regarde toujours, mais si c’est nul, je zappe, a répondu le Français interrogé par le magazine So Foot. Je ne vais quand même pas me faire chier pendant 90 minutes. (Rires.) Le dernier match devant lequel je me suis vraiment fait chier, c’était Troyes-Marseille. J’ai arrêté à la mi-temps. C’était trop horrible. Je suis désolé de le dire, parce que je suis supporter de l’OM en plus. Ça me fait chier pour le coach et pour le club. Marseille est très mal géré. » Décidément, les fans marseillais ont vraiment du mal à digérer la soudaine intransigeance de l’actionnaire Frank McCourt.