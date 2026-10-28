EdF : Kalulu dénonce la mauvaise image de Zidane

Convoqué lors du dernier rassemblement, Pierre Kalulu a pu découvrir Zinédine Zidane. Le latéral droit de l’équipe de France a fait connaissance avec un sélectionneur selon lui décrit de manière incomplète.

Pour les amateurs de football, les trêves internationales ne sont pas toujours les périodes les plus passionnantes. Beaucoup de supporters vivent mal la pause dans les différents championnats, d’autant que les matchs de sélection en cours de saison peuvent paraître anecdotiques au niveau de l’enjeu. Il n’empêche que la tendance a légèrement changé depuis la nomination de Zinédine Zidane. Populaire et ambitieux dans le jeu, le sélectionneur de l’équipe de France donne envie de suivre les Bleus.

Cet enthousiasme se retrouve également dans le discours de ses joueurs, à l’image de Pierre Kalulu qui a pu constater que la légende du foot français n’avait rien perdu de sa technique balle au pied. « A l'entraînement c'est quelque chose, je ne te fais pas de dessin. Il y a toujours ce côté impressionnant », a confié le défenseur polyvalent de la Juventus Turin à DAZN. Un entretien durant lequel Pierre Kalulu a souhaité rétablir une vérité sur ce que Zinédine Zidane amène à l’équipe de France.

« Au-delà de son charisme, tu as l'aspect tactique, ce qu'il demande dans le jeu, ce qu'il veut, ce qu'il recherche, a ajouté l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais. Il nous donne beaucoup de confiance. Mais tu as aussi ce côté très boulot que souvent les gens mettent moins en avant. Souvent les gens pensent que le mec vient juste et nous dit "joue". Mais tu as vraiment ce côté tactique sur le terrain qui est très présent. » Ses consignes se portent notamment sur le pressing à la perte de balle, avec la volonté de récupérer le ballon haut et de s’installer dans le camp adverse.