Endrick

« L’OL n’est pas le bon club pour Endrick » : En plein direct, il craque

OL05 nov. , 12:20
parClaude Dautel
La possible signature d'Endrick à l'OL fait du bruit, et pas seulement en Europe. Mardi soir, en plein direct lors du match Liverpool-Madrid, un journaliste vedette au Brésil a fait part de son sentiment sur l'éventuelle venue de l'attaquant du Real à Lyon.
Avec plus d'un million d'abonnés sur ses différents réseaux sociaux, Mauro Beting est un des journalistes sportifs les plus connus au Brésil. Mardi soir, il était d'ailleurs aux commentaires du choc de Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid à Anfield, une rencontre diffusée en direct sur la chaîne SBT. Forcément, notre confrère a évoqué la situation d'Endrick, qui se morfondait sur le banc de touche des Merengue, Xabi Alonso n'ayant pas voulu faire sortir Kylian Mbappé, pourtant dans le dur, pour faire entrer le jeune avant-centre brésilien. Au Brésil, on s'agace très fortement de la situation d'Endrick, mais Mauro Beting est encore moins convaincu par le possible prêt de l'attaquant de 19 ans à l'Olympique Lyonnais. Alors, en plein direct, il a dit pourquoi selon lui, signer à l'OL serait une très mauvaise idée pour Endrick.

Endrick à Lyon ? Ce n'est pas le bon choix selon une star du Brésil

Interrogé pour savoir ce qu'il pensait de la signature éventuelle d'Endrick pour quelques mois à l'OL, Mauro Beting n'a pas tourné autour du pot. « Je trouve que Lyon est une belle ville, vraiment géniale, mais je ne pense pas que ce soit la bonne équipe pour lui. S'il n'y avait pas la Coupe du monde 2026, Endrick resterait sur le banc de Madrid, il pourrait s'en accommoder. Mais il veut jouer la Coupe du monde », a expliqué le journaliste à l'antenne, sans entrer plus dans les détails, comme le précise le média sud-américain Lance. Cependant, quoi qu'en pense ce dernier, Endrick est lui déterminé à partir du Real Madrid en janvier prochain. Et s'il a personnellement discuté ces derniers jours avec Paulo Fonseca, c'est que signer à l'Olympique Lyonnais lui convient. 

Maintenant, l'opération n'est pas totalement bouclée, même si Fabrizio Romano a confié ce week-end qu'une réponse devrait intervenir cette semaine. Car l'OL version Michele Kang est d'une prudence absolue, les années Textor ayant plombé les comptes de l'Olympique Lyonnais. Si Endrick vient rejoindre l'effectif de Paulo Fonseca, ce sera aux conditions de Lyon et pas à celles du joueur et de Madrid. Mais là aussi, tout le monde semble vouloir faire un effort, ce qui est une bonne nouvelle.
