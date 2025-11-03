ICONSPORT_249607_0096
Endrick - Real Madrid

« Allo Endrick, c’est Paulo Fonseca » : L'OL a contacté le prodige brésilien

OL03 nov. , 19:00
parClaude Dautel
Tandis que le Real Madrid et l'OL doivent encore négocier les détails de l'éventuel contrat de prêt d'Endrick au mercato d'hiver, l'entraîneur portugais de Lyon s'est entretenu directement avec l'attaquant brésilien.
C'est un petit pas pour l'homme, mais c'est probablement un grand pas vers l'arrivée d'Endrick à l'Olympique Lyonnais. En effet, ce lundi, L'Equipe révèle que ces derniers jours, Paulo Fonseca et Endrick ont eu l'occasion de se parler au téléphone, l'entraîneur de l'OL et l'attaquant brésilien du Real Madrid ayant l'avantage de parler la même langue. Pour Endrick, il s'agissait d'avoir confirmation que Paulo Fonseca le désirait vraiment, car même s'il a joué quelques minutes avec le Real Madrid ce week-end, l'avant-centre de 19 ans voulait entendre de vive voix son possible futur entraîneur lui dire qu'effectivement il était sa priorité.
Selon Hugo Guillemet et Antoine Simonneau, déjà emballé à l'idée d'être prêtée à Lyon, Endrick aurait été encore plus convaincu après cet échange direct avec le coach rhodanien. Au point même d'en parler à son entourage et de tout faire pour que l'opération se concrétise dès le 1er janvier 2026.

Endrick est pressé de signer à l'OL, Madrid prend son temps

Cependant, si Endrick n'a visiblement plus aucune hésitation concernant son avenir à l'Olympique Lyonnais à partir du prochain mercato, le Real Madrid n'est pas du tout pressé de signer un accord avec le club de Ligue 1. Contrairement à ce qu'affirmait Fabrizio Romano, rien ne sera décidé cette semaine, car Florentino Perez veut que l'OL fasse une offre raisonnable pour se faire prêter l'attaquant brésilien. Et le président des Merengue n'est pas du genre à faire des cadeaux aux autres clubs, même s'il apprécie l'Olympique Lyonnais.
Sachant qu'aucune option d'achat ne sera insérée dans le possible futur contrat, l'Olympique Lyonnais devra faire un effort financier, ce qui ne sera pas une chose facile. A la fois parce que les caisses de l'OL sont vides, ce que le bilan de la saison passée devrait confirmer, mais aussi parce que la DNCG oblige le club de Michele Kang à contrôler sa masse salariale. Autrement dit, malgré l'accord déjà trouvé avec Endrick, la signature de ce dernier au prochain mercato est loin d'être acquise. Pourtant, la venue d'un avant-centre est quasiment impérative pour Lyon si le club veut réussir à briller cette saison. On l'a vu encore une fois à Brest, l'attaquant lyonnais est aphone, Martin Satriano ne semblant pas pouvoir faire oublier Georges Mikautadze.

Derniers commentaires

OL : Pierre Ménès atomise « l’insupportable » Tolisso

Pitié pas ce genre de personnage en EDF ,il est cramé et a une mentalité merdique en plus d'être fragile.

Canal+ de retour en Ligue 1 : « La rumeur commence à courir »

J espere juste qu'on va finir par avoir toutes la l1 au meme endroit que ca arrete de nous couter 2 bras .. et surtout pas garder votre l1 sur amazon c'est stable fiable et ca se regarde de partout

OL : Tolisso sait tricher, Deschamps va craquer

Mais grave on dirait que c est le premier joueur qui essaye de gagner du temps et de casser le rythme d un match. Et après on va dire qu on est parano!

« Allo Endrick, c’est Paulo Fonseca » : L'OL a contacté le prodige brésilien

Sinon au lieu de faire 30 articles par jours vous attendez d'avoir des rumeurs sur et verifiées comme ca vous eviter de dire tout et son contraire toutes les 2h

OL : Tolisso sait tricher, Deschamps va craquer

Et ben encore un article... c'est le 4e je crois (leur quota xd)

