Tandis que le Real Madrid et l'OL doivent encore négocier les détails de l'éventuel contrat de prêt d'Endrick au mercato d'hiver, l'entraîneur portugais de Lyon s'est entretenu directement avec l'attaquant brésilien.

révèle que ces derniers jours, Paulo Fonseca et Endrick ont eu l'occasion de se parler au téléphone, l'entraîneur de l'OL et l'attaquant brésilien du Real Madrid ayant l'avantage de parler la même langue. Pour Endrick, il s'agissait d'avoir confirmation que Paulo Fonseca le désirait vraiment, car même s'il a joué quelques minutes avec le Real Madrid ce week-end, l'avant-centre de 19 ans voulait entendre de vive voix son possible futur entraîneur lui dire qu'effectivement il était sa priorité.

Selon Hugo Guillemet et Antoine Simonneau, déjà emballé à l'idée d'être prêtée à Lyon, Endrick aurait été encore plus convaincu après cet échange direct avec le coach rhodanien. Au point même d'en parler à son entourage et de tout faire pour que l'opération se concrétise dès le 1er janvier 2026.

Endrick est pressé de signer à l'OL, Madrid prend son temps

Cependant, si Endrick n'a visiblement plus aucune hésitation concernant son avenir à l'Olympique Lyonnais à partir du prochain mercato, le Real Madrid n'est pas du tout pressé de signer un accord avec le club de Ligue 1. Contrairement à ce qu'affirmait Fabrizio Romano, rien ne sera décidé cette semaine, car Florentino Perez veut que l'OL fasse une offre raisonnable pour se faire prêter l'attaquant brésilien. Et le président des Merengue n'est pas du genre à faire des cadeaux aux autres clubs, même s'il apprécie l'Olympique Lyonnais.