PSG : Pierre Ménès brise le moral de Safonov

PSG23 déc. , 21:00
parQuentin Mallet
Recruté contre un chèque de 45 millions d'euros l'été dernier pour remplacer Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier peine à faire l'unanimité. Mais si Matvey Safonov lui a fait de l'ombre ces dernières semaines, il reste le numéro 1 dans l'esprit de Luis Enrique.
Lors du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain frappait un grand coup, à la demande de Luis Enrique, en poussant Gianluigi Donnarumma vers la sortie et en allant chercher un Lucas Chevalier doté de qualités plus proches des exigences de l'entraîneur parisien. Rapidement lancé dans le grand bain avec une Supercoupe d'Europe disputée face à Tottenham, l'ancien gardien du LOSC a toutefois encore du mal à rassurer tout l'écosystème parisien.
L. Chevalier

L. Chevalier

FranceFrance Âge 24 Gardien

Coupe de France

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

UEFA Nations League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs14
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Forcé de laisser Matvey Safonov le remplacer à cause d'une blessure à la cheville contractée face à l'AS Monaco le 29 novembre dernier, il a manqué deux matchs avant de faire son retour dans le groupe… et de rester sur le banc. Dans l'ombre du Russe, voire de Renato Marin choisi pour garder les buts en Coupe de France face à Fontenay-le-Comte, Lucas Chevalier doit-il s'inquiéter pour la suite ? Pour Pierre Ménès, il n'en est pas question.

Lucas Chevalier est titulaire indiscutable

« Safonov a fait un excellent intérim avec deux clean sheets et un seul but encaissé sur pénalty contre Flamengo. Même si je pense que dans l'esprit, c'est toujours Chevalier qui est programmé pour être le titulaire et ce pour de nombreuses années pour le PSG. Peut-être que cette coupure, dans un premier temps une coupure forcée puisqu'il avait été blessé par Lamine Camara sur ce tacle insensé contre Monaco. Derrière, le remplacement de Safonov a duré un petit peu plus que prévu. Mais je pense que dans l'esprit de Luis Enrique, c'est toujours Chevalier qui est devant », a déclaré Pierre Ménès dans une récente vidéo publiée sur sa chaîne Youtube. L'ancien consultant du Canal Football Club est très confiant quant à la hiérarchie des gardiens de but instaurée au PSG. Pour lui, Lucas Chevalier n'a aucun souci à se faire, ni maintenant, ni les prochaines années.
