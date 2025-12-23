Rennes n’a rien pu faire, Echeverri part à Gérone

Rennes n'a eu aucune chance de convaincre Manchester City pour le prêt de l'espoir argentin Claudio Echeverri. Ce dernier va rejoindre un autre club du City Group.

Désireux de s’offrir un renfort à moindre coût, le Stade Rennais a tenté de faire venir Claudio Echeverri, en manque de temps de jeu à Manchester City, mais aussi au Bayer Leverkusen où il a été prêté en début de saison. Le milieu offensif argentin a trouvé un nouveau club, et malgré l’intérêt de formations comme Villarreal ou le Stade Rennais, il n’y a rien eu à faire. Tout simplement parce que, comme l’annonce Fabrizio Romano, Manchester City l'a envoyé dans l’un des clubs de la galaxie City Group, à Gérone. Le prêt de l’ancien de River Plate à Leverkusen a donc été cassé, et il va désormais s’étalonner en Liga pour essayer de s’adapter au football européen.

L’accord a été troué pour le prêt jusqu’à la fin de la saison. Echeverri a été recruté par Manchester City pour 20 ME en 2024, et il va certainement avoir plus de temps de jeu chez le club 18e de Liga, où évolue notamment Azzedine Ounahi. Rennes en prend donc note et va devoir activer ses plans B s’il veut se renforcer dans ce secteur de jeu cet hiver.