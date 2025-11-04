ICONSPORT_241941_0157

Endrick, ce club menace l'OL avec un argument massue

OL04 nov. , 14:30
parCorentin Facy
2
A la recherche d’un joueur offensif, l’OL a jeté son dévolu sur Endrick dans l’optique du mercato hivernal. L’attaquant brésilien du Real Madrid est aussi la cible d’Aston Villa.
Dans quel club jouera Endrick lors de la seconde partie de saison ? C’est le feuilleton du mercato et pas uniquement en France. Car si l’avant-centre du Real Madrid attise la convoitise de l’OM et surtout de l’OL, l’ancienne pépite de Palmeiras est aussi la cible de clubs en Allemagne et en Angleterre. Depuis plusieurs jours, Aston Villa est cité comme l’un des favoris à la signature d’Endrick. Le club entraîné par Unai Emery s’impose doucement mais surement comme le concurrent numéro 1 de l’Olympique Lyonnais dans ce dossier.
Sportivement, l’avantage est pour l’instant aux Gones. Endrick a eu Paulo Fonseca au téléphone et a été rassurant sur le temps de jeu qui lui sera offert à Lyon, qui joue sans avant-centre depuis le début de la saison. Aston Villa a néanmoins un argument massif qui en fait une vraie menace pour l’OL dans ce dossier comme le rapporte le site Fichajes. Le média révèle que le club de Premier League n’aura aucun mal à s’aligner sur les exigences financières du Real Madrid, qui souhaite une compensation financière pour prêter Endrick lors de la seconde partie de saison.

Aston Villa a de gros moyens financiers

Une somme « inférieure à 5 millions d’euros » selon les révélations du journaliste Hugo Guillemet dans L’Equipe du Soir, mais dont le montant précis n’a pas filtré. Or, Lyon n’a pas de moyens financiers importants pour le mercato d’hiver et pourrait être freiné par cette exigence de prêt payant de la part du Real Madrid. De plus, Aston Villa n’aura aucun mal à assumer 100% du salaire d’Endrick, sans demander au club de la Casa Blanca de prendre en charge une partie des émoluments du Brésilien. Autant de points qui font d’Aston Villa un sérieux concurrent pour l’OL dans ce dossier même si pour l’heure, le club rhodanien a un argument de poids : la préférence du joueur, bien décidé à poursuivre sa carrière à Lyon pour gagner du temps de jeu et espérer être appelé par Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde 2026 avec le Brésil.

2
