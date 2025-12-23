CAN 2025 : L'Algérie mise tout sur Zidane

Nouvel international algérien depuis le rassemblement du mois d'octobre dernier, Luca Zidane est pressenti pour être titularisé pour l'entrée en lice des Fennecs à la CAN 2025 face au Soudan. Une partie des projecteurs est tournée vers lui du fait de son nom.

Ce mercredi 24 décembre à 16h00, l'Algérie dispute son premier match de la CAN 2025 face au Soudan. Une rencontre que Vladimir Petkovic et ses hommes ne doivent surtout pas rater pour éviter une déconvenue majeure chez les voisins marocains. Pour l'occasion, Luca Zidane, fils cadet de la légende Zinedine Zidane, pourrait être titularisé - bien que le sélectionneur soit resté très flou à ce sujet. Arrivé chez les Fennecs il y a seulement deux mois lors du rassemblement d'octobre, il a déjà connu une titularisation face à l'Ouganda.

L. Zidane France • Âge 27 • Gardien Copa Del Rey Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Désormais en balance avec Anthony Mandrea, le portier du SM Caen, et avec Oussama Benbot, celui de l'USM Alger, Luca Zidane doit toutefois apprendre à porter le poids de son nom de famille. En tout cas, la sélection algérienne fait tout pour le préserver du bruit qu'il génère.

Luca Zidane titulaire d'entrée, pas de pression ?

« Luca, il est comme tout le monde, comme tous les joueurs. Il s'est bien intégré, on l'a bien intégré. C'est un nouveau, il ne se prend pas la tête, il essaie de se donner à fond pour l'équipe. Et je ne pense pas qu'il fasse très attention à ça. Bon, c'est vrai que son nom… il est lourd à porter, mais il ne se prend pas la tête », a déclaré Riyad Mahrez au sujet du nouvel international algérien. Pour rappel, Luca Zidane était sélectionnable par l'Algérie depuis son changement de nationalité sportive par la FIFA en septembre dernier. Dans la foulée, la fédération algérienne s'était empressée de l'inviter à la rejoindre, sept ans après son dernier match avec les jeunes de l'équipe de France.

« Je suis très content d'être ici. C'est une fierté pour moi et je donnerai tout à 100% pour que le peuple algérien soit fier. Toute ma famille est fière de moi et derrière moi dans tous mes choix. (...) Mon grand-père est content que je sois en Algérie », avait expliqué le fils de la légende des Bleus après sa première sélection. En cas de titularisation pour l'entrée en lice dans cette CAN, son ascension dans le coeur de l'Algérie aura en tout cas été fulgurante.