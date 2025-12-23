ICONSPORT_273375_0001
Luca Zidane (Algérie)

CAN 2025 : L'Algérie mise tout sur Zidane

CAN 202523 déc. , 21:20
parQuentin Mallet
0
Nouvel international algérien depuis le rassemblement du mois d'octobre dernier, Luca Zidane est pressenti pour être titularisé pour l'entrée en lice des Fennecs à la CAN 2025 face au Soudan. Une partie des projecteurs est tournée vers lui du fait de son nom.
Ce mercredi 24 décembre à 16h00, l'Algérie dispute son premier match de la CAN 2025 face au Soudan. Une rencontre que Vladimir Petkovic et ses hommes ne doivent surtout pas rater pour éviter une déconvenue majeure chez les voisins marocains. Pour l'occasion, Luca Zidane, fils cadet de la légende Zinedine Zidane, pourrait être titularisé - bien que le sélectionneur soit resté très flou à ce sujet. Arrivé chez les Fennecs il y a seulement deux mois lors du rassemblement d'octobre, il a déjà connu une titularisation face à l'Ouganda.
L. Zidane

L. Zidane

FranceFrance Âge 27 Gardien

Copa Del Rey

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Désormais en balance avec Anthony Mandrea, le portier du SM Caen, et avec Oussama Benbot, celui de l'USM Alger, Luca Zidane doit toutefois apprendre à porter le poids de son nom de famille. En tout cas, la sélection algérienne fait tout pour le préserver du bruit qu'il génère.

Luca Zidane titulaire d'entrée, pas de pression ?

« Luca, il est comme tout le monde, comme tous les joueurs. Il s'est bien intégré, on l'a bien intégré. C'est un nouveau, il ne se prend pas la tête, il essaie de se donner à fond pour l'équipe. Et je ne pense pas qu'il fasse très attention à ça. Bon, c'est vrai que son nom… il est lourd à porter, mais il ne se prend pas la tête », a déclaré Riyad Mahrez au sujet du nouvel international algérien. Pour rappel, Luca Zidane était sélectionnable par l'Algérie depuis son changement de nationalité sportive par la FIFA en septembre dernier. Dans la foulée, la fédération algérienne s'était empressée de l'inviter à la rejoindre, sept ans après son dernier match avec les jeunes de l'équipe de France.
« Je suis très content d'être ici. C'est une fierté pour moi et je donnerai tout à 100% pour que le peuple algérien soit fier. Toute ma famille est fière de moi et derrière moi dans tous mes choix. (...) Mon grand-père est content que je sois en Algérie », avait expliqué le fils de la légende des Bleus après sa première sélection. En cas de titularisation pour l'entrée en lice dans cette CAN, son ascension dans le coeur de l'Algérie aura en tout cas été fulgurante.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_268462_0076
ASSE

ASSE : Eirik Horneland terriblement déçu pour Saint-Etienne

ICONSPORT_276256_0114
Rennes

Rennes n’a rien pu faire, Echeverri part à Gérone

ICONSPORT_275756_0004
PSG

PSG : Pierre Ménès brise le moral de Safonov

Fil Info

23 déc. , 22:00
ASSE : Eirik Horneland terriblement déçu pour Saint-Etienne
23 déc. , 21:40
Rennes n’a rien pu faire, Echeverri part à Gérone
23 déc. , 21:00
PSG : Pierre Ménès brise le moral de Safonov
23 déc. , 20:42
CAN 2025 : Lookman porte le Nigéria vers la victoire
23 déc. , 20:40
L’OM arrive sur Abdelli, Angers explose de rire
23 déc. , 20:20
PSG : Le chouchou de Luis Enrique absent deux mois !
23 déc. , 19:58
TV : « Je n’ai rien contre Bordeaux, mais… », Ligue 1+ se fait incendier
23 déc. , 19:40
Zinedine Zidane harcelé, il répond enfin

Derniers commentaires

Le PSG abandonne le Parc, jackpot en vue pour Massy

si tu le dis,en tout cas a chaque deplacement de nos ultras a l'etranger sont surpris du bruit qu'ils font,on a quand meme reussi a eteindre le stade de liverpool,borrussia etc en ldc :)

PSG : Pierre Ménès brise le moral de Safonov

Donnarumma, après 3 ans et demi de haut et de bas, est devenu excellent après s'être fait labouré le visage par Singo à Monaco. Maintenant que lui aussi a été "baptisé" à Monaco, on pourrait espérer voir Chevalier au top, à son vrai niveau.

C’était sûr, l’OM débarque pour Himad Abdelli

Selon la MinuteOM, il donne logiquement sa préférence à Marseille.

Le PSG abandonne le Parc, jackpot en vue pour Massy

@ dijaya : Tu disais à reds13 de se taire et de s'occuper de son club (c'était pas si loin, c'était avant-hier). Pourquoi tu ne suis pas tes propres conseils et tu te tais et tu t'occupes de ton club au lieu de venir sur tous les articles du PSG pour déverser ta haine et ta mauvaise foi ?

PSG : Le chouchou de Luis Enrique absent deux mois !

Ça s'accumule mais je préfère sur lui que Dembele, Doué, Kvara ou Barcola. Là on a perdu Lee et Ndjantou c'est moins grave

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading