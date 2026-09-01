L’OL manque le Afonso Moreira 2.0

L’OL manque le Afonso Moreira 2.0

OL01 sept. , 9:20
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Un attaquant au profil apprécié par Paulo Fonseca, disponible pour un prix réduit et avec une grosse marge de progression, l'OL n'a pas réussi à conclure le dossier Gonzalo Petit.
Toujours à la recherche de nouvelles opportunités en ce dernier jour de mercato pour donner à Paulo Fonseca l’équipe la plus compétitive possible, l’Olympique Lyonnais s’est renseigné sur Gonzalo Petit. Cet attaquant assez méconnu appartient au Betis Séville, mais il n’a jamais connu le plus haut niveau en Espagne. International chez les espoirs en Uruguay, Petit qui porte mal son nom du haut de son 1,91 m, a déjà été prêté à Mirandes et à Grenade la saison passée, avec huit buts en 37 matchs. Le club andalou souhaitait étudier la possibilité de le vendre définitivement cet été, ce qui intéressait l’OL.

Fonseca voudrait un vrai 9 en back-up

L’Uruguayen, avec sa valeur marchande autour de 3,5 millions d’euros, représentait le type d’investissement que Lyon apprécie de faire, avec une grosse marge de progression pour apporter à l’équipe et une future revente comme ce fut le cas avec Afonso Moreira l'été dernier. D’autant que son profil d’élément capable de fixer les défenses plaisait beaucoup à Paulo Fonseca, qui voudrait que l’OL recrute un vrai avant-centre, comme l’était Roman Yaremchuk.
Mais entre l’intérêt pas concrétisé à la veille de la fin du mercato de la part de Lyon, et la volonté du joueur d’essayer de s’imposer en Espagne, Gonzalo Petit a poussé pour rester en Espagne et a été prêté à Cadix, en D2 espagnole, révèle AS, pour qui l’officialisation est désormais imminente. Le jeune attaquant, recruté par le Bétis pour 5,5 ME bonus compris en 2025, va donc être prêté sans option d’achat pour continuer son aventure en Espagne, et loin de l’OL.
En attaque, l’OL peut pour le moment compter sur un Loïs Openda très en forme, mais Rémi Himbert ne semble pas vraiment convaincre Paulo Fonseca, qui l’a envoyé avec la réserve le week-end dernier par exemple.

Lire aussi

OL : Samuel Mbangula ne signera pas à LyonOL : Samuel Mbangula ne signera pas à Lyon
OL : Malick Fofana à Arsenal, c'est bouillantOL : Malick Fofana à Arsenal, c'est bouillant
Articles Recommandés
Chelsea Vend Enzo Fernandez Manu Kone En Approche
Premier League

Chelsea vend Enzo Fernandez, Manu Koné en approche

Mbappe
Kylian Mbappé

L’Espagne a repéré le nouveau Mbappé à Monaco

Om Mccourt Remet Paixao En Vente
OM

OM : McCourt remet Paixao en vente

Ol Youssouf Fofana Son Salaire Xxl Bloque Son Arrivee
OL

OL : Youssouf Fofana, son salaire XXL bloque son arrivée

Fil Info

01 sept. , 9:40
Chelsea vend Enzo Fernandez, Manu Koné en approche
01 sept. , 9:00
L’Espagne a repéré le nouveau Mbappé à Monaco
01 sept. , 8:40
OM : McCourt remet Paixao en vente
01 sept. , 8:20
OL : Youssouf Fofana, son salaire XXL bloque son arrivée
01 sept. , 8:00
Mercato : Le PSG a 12 heures pour un ultime coup majeur
31 août , 23:30
Liga : Le Barça régale avec Yamal et Raphinha
31 août , 23:00
OL : Tagliafico à la Juventus, c'est bouillant
31 août , 22:59
PL : 1-0 à Aston Villa, Arsenal reprend ses habitudes
31 août , 22:45
L2 : Programme TV et résultats de la 4e journée

Derniers commentaires

OL : Youssouf Fofana, son salaire XXL bloque son arrivée

l'OL connaissait le salaire depuis le début des négos, donc cet article est superflu

OM : McCourt remet Paixao en vente

eh oui. mais ca fonctionne. regarde le nombre d articles basés sur du vent, et pourtant commentés ca alimente la haine, ça facilite le travail de journaliste , car t as pas besoin de 10 employés pour inventer des betises, et les dementir le meme jour , ou pour eviter de trouver de vrais sujets. Et l OM fait vendre

OM : McCourt remet Paixao en vente

on attendait cet article avec impatience !

OM : McCourt remet Paixao en vente

Il veut surtout que le club soit géré de façon équilibrée et là il remet de l'ordre, même si ça doit passer par une saison de transition. Je pense qu'il a raison, y'a trop de joueurs moyens à gros salaire, il faut assainir avant de partir sur un nouveau projet.

OM : McCourt remet Paixao en vente

En fait personne n'en sait rien de ce qu'il veut. Tout ça ce ne sont que des supputations de journalistes et autres influenceurs/insiders en manque de reconnaissance.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
62200303
2Paris logo
Paris
42110303
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
42110422
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
42110312
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
22020440
13Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
14Lorient logo
Lorient
1201112-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1201124-2
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
0200238-5

Loading