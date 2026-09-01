L’OL manque le Afonso Moreira 2.0

Un attaquant au profil apprécié par Paulo Fonseca, disponible pour un prix réduit et avec une grosse marge de progression, l'OL n'a pas réussi à conclure le dossier Gonzalo Petit.

Toujours à la recherche de nouvelles opportunités en ce dernier jour de mercato pour donner à Paulo Fonseca l’équipe la plus compétitive possible, l’Olympique Lyonnais s’est renseigné sur Gonzalo Petit. Cet attaquant assez méconnu appartient au Betis Séville, mais il n’a jamais connu le plus haut niveau en Espagne. International chez les espoirs en Uruguay, Petit qui porte mal son nom du haut de son 1,91 m, a déjà été prêté à Mirandes et à Grenade la saison passée, avec huit buts en 37 matchs. Le club andalou souhaitait étudier la possibilité de le vendre définitivement cet été, ce qui intéressait l’OL.

Fonseca voudrait un vrai 9 en back-up

L’Uruguayen, avec sa valeur marchande autour de 3,5 millions d’euros, représentait le type d’investissement que Lyon apprécie de faire, avec une grosse marge de progression pour apporter à l’équipe et une future revente comme ce fut le cas avec Afonso Moreira l'été dernier. D’autant que son profil d’élément capable de fixer les défenses plaisait beaucoup à Paulo Fonseca, qui voudrait que l’OL recrute un vrai avant-centre, comme l’était Roman Yaremchuk.

Mais entre l’intérêt pas concrétisé à la veille de la fin du mercato de la part de Lyon, et la volonté du joueur d’essayer de s’imposer en Espagne, Gonzalo Petit a poussé pour rester en Espagne et a été prêté à Cadix, en D2 espagnole, révèle AS, pour qui l’officialisation est désormais imminente. Le jeune attaquant, recruté par le Bétis pour 5,5 ME bonus compris en 2025, va donc être prêté sans option d’achat pour continuer son aventure en Espagne, et loin de l’OL.

En attaque, l’OL peut pour le moment compter sur un Loïs Openda très en forme, mais Rémi Himbert ne semble pas vraiment convaincre Paulo Fonseca, qui l’a envoyé avec la réserve le week-end dernier par exemple.