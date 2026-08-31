PL : 1-0 à Aston Villa, Arsenal reprend ses habitudes

2e journée de Premier League à Villa Park

Aston Villa - Arsenal : 0-1

But : Saka (59e) pour Arsenal

Spécialiste des victoires 1-0 la saison passée, Arsenal connaît toujours la recette pour frustrer ses adversaires et s’en sortir par la plus petite des marges. La preuve avec cette courte victoire à Aston Villa ce lundi, confirmant le début de saison parfait des Gunners avec six points sur six possibles en Premier League. C’est l’une des quatre équipes anglaises à avoir réalisé une entame parfaite, comme Manchester City, Hull City et Chelsea.