Liga : Le Barça régale avec Yamal et Raphinha

Liga : Le Barça régale avec Yamal et Raphinha

Liga31 août , 23:30
parGuillaume Conte
1
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Comme le Real Madrid, le FC Barcelone fait un sans faute en Liga. Les joueurs catalans ont déroulé face au Rayo Vallecano avec une victoire 5-2. Pas de jaloux entre les deux stars offensives, Raphinha et Lamine Yamal ont mis un doublé.

La Liga

31 août 2026 à 21:30
FC BarcelonaFC Barcelona logo
Dias Belloli19'Yamal Nasraoui Ebana21'Lejeune51'(og)Dias Belloli71'Yamal Nasraoui Ebana90'
5
2
Match terminé
Rayo VallecanoRayo Vallecano logo
Camello Pérez12'Camello Pérez59'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
A. Giner Pedrosa
Rayo VallecanoRayo Vallecano
A. Giner Pedrosa
But
90
L. Yamal Nasraoui Ebana
FC BarcelonaFC Barcelona
L. Yamal Nasraoui Ebana
Remplacement
86
ENTRE
H. Abdel Karim
FC BarcelonaFC Barcelona
H. Abdel Karim
SORT
Raphinha
FC BarcelonaFC Barcelona
Raphinha
Remplacement
77
ENTRE
J. Cavaco Cancelo
FC BarcelonaFC Barcelona
J. Cavaco Cancelo
SORT
P. López
FC BarcelonaFC Barcelona
P. López
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62200303
2Paris logo
Paris
42110303
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
42110422
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
42110312
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
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22020440
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22020440
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