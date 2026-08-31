Liga : Le Barça régale avec Yamal et Raphinha

OL : Tagliafico à la Juventus, c'est bouillant

Tagliafico c’est Tout juste Moyen depuis qui est revenu abner est tout aussi Mauvais mais le problème c’est la Cellule de recrutement qui c’est débarrassé aucun des latéraux et qui a pris un mec en post Formation dont on a aucune certitude sur son level