OM : Un énorme bonus de 8 ME tombe du ciel

OM : Un énorme bonus de 8 ME tombe du ciel

OM01 sept. , 10:00
parCorentin Facy
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Dans une situation financière très compliquée, l’OM peut se féliciter de recevoir un important bonus estimé à 8 millions d’euros lors de ce mercato grâce aux transferts à venir de Jonathan Rowe et d’Iliman Ndiaye.
Le mercato est assez calme à l’Olympique de Marseille, où aucune recrue n’a posé ses valides depuis le début de l’été et cela à moins de 24 heures de la fin du mercato. En revanche et c’est une bonne nouvelle pour les finances du club phocéen, cela bouge davantage en Europe. Jonathan Rowe s’apprête à rejoindre l’Atalanta Bergame pour 35 millions d’euros tandis qu’Iliman Ndiaye va signer à Manchester City pour un peu plus de 70 millions d’euros. Des transferts qui ne sont pas anodins pour les finances du club marseillais.
Et pour preuve, RMC Sport rapporte que les différents pourcentages négociés par l’OM au moment des ventes de Ndiaye à Everton et de Rowe à Bologne vont permettre au club présidé par Stéphane Richard de récupérer 8 millions d’euros. Dans le détail, l’Olympique de Marseille disposait de 10% sur le futur transfert de Jonathan Rowe et de 10% sur la plus-value réalisée par Everton sur le futur transfert d’Iliman Ndiaye. Les montants colossaux de ces deux transferts, qui vont se conclure lors de cette dernière journée du mercato, font donc le bonheur des Marseillais.

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La preuve s’il en fallait une que d’excellents joueurs sont passés récemment par le club olympien, sans jamais réussir à s’y imposer néanmoins. Cela vaut évidemment pour Ndiaye et Rowe mais aussi pour d’autres éléments qui sont partis par la petite porte avant d’exploser en Europe. La liste est longue, de Dedic à Luis Suarez en passant par Bakola et bien sûr Ismaïla Sarr, en passe de signer à Liverpool. De quoi nourrir de sacrés regrets pour les supporters olympiens, qui s’apprêtent à vivre une saison complexe avec un effectif très réduit à la disposition de Bruno Genesio.
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🎊🎉🎊🎉 Très bien vendu

L'OM se réveille, deux arrivées sont annoncées

c'est pas les lyonnais qui ont surnommé KTE Karl POTO Ekambi? Donc pas tres bon y'a 3/4 saisons et la il a quasi pas joué dans le golfe... va lui falloir combien de temps pour revenir ne serait ce que physiquement ? et niv foot , c'est pas ca...pourquopi ne pas miser sur les jeunes? Mmadi; valero; abdallah

L'OM se réveille, deux arrivées sont annoncées

Toko Ekambi pas un bon celui-là. Surtout à 33 ans passés.

L'OM se réveille, deux arrivées sont annoncées

idem !! Lago vendu a Clermont, valero qui hésite a signer son contrat pro ccar il a pas joué en match de prepa ... L'OM n'a pas de pognon, mise tout sur tes meilleurs éléments du CDF

Malick Fofana ne vaut pas 40 ME, tentative d’arnaque sur l’OL

J’en ai une autre d'idée Elle aurai dû poser 35 million dans le club pour dncg garder moreira jusqu'à août et le vendre pour recup son argent

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