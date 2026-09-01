Mbappe

L’Espagne a repéré le nouveau Mbappé à Monaco

Kylian Mbappé01 sept. , 9:00
parEric Bethsy
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Auteur d’un début de saison remarqué avec l’AS Monaco, le jeune Allemand Paris Brunner a marqué les esprits jusqu’en Espagne. La presse locale s’enflamme suite aux récentes performances de l’attaquant monégasque comparé à un certain Kylian Mbappé.
L’Olympique de Marseille et ses défenseurs ne sont pas près d’oublier Paris Brunner. Dimanche soir à Louis-II, l’attaquant de l’AS Monaco a largement contribué à la victoire de son équipe (2-0) avec un doublé. Après son ouverture du score de la tête, l’Allemand de 20 ans a régalé avec un exploit personnel. « Une démonstration de puissance, de vitesse, de technique et surtout d'aisance », s’emballe le journaliste de Sport Alex Calaff, peu avare en compliments dans son article.
Notre confrère du quotidien catalan va jusqu’à oser une comparaison particulièrement flatteuse pour le Monégasque. Selon lui, l’éclosion de Paris Brunner rappelle les débuts de Kylian Mbappé sur le Rocher. « Paris Brunner n'a que 20 ans et il commence seulement à se faire un nom dans l'élite, mais il y a inévitablement quelque chose qui relie leurs histoires respectives, a écrit le spécialiste espagnol. Monaco a de nouveau un jeune attaquant, avec le numéro 29 dans le dos, totalement capable de faire lever les spectateurs de leur siège et de gagner des matchs. »

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« Toutes proportions gardées, l'Allemand a quelques petites choses qui rappellent le joueur du Real Madrid quand il a commencé à se révéler en Principauté, a-t-il poursuivi. (…) Mais Brunner n'est pas Mbappé, il n'y a pas encore d'arguments pour le placer dans cette catégorie. Mais il y a bien des motifs pour commencer à se demander jusqu'où il peut aller. » Difficile de dire où s’arrête le potentiel de Paris Brunner. Mais la comparaison avec le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France semble un peu exagérée.
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Derniers commentaires

OL : Youssouf Fofana, son salaire XXL bloque son arrivée

l'OL connaissait le salaire depuis le début des négos, donc cet article est superflu

OM : McCourt remet Paixao en vente

eh oui. mais ca fonctionne. regarde le nombre d articles basés sur du vent, et pourtant commentés ca alimente la haine, ça facilite le travail de journaliste , car t as pas besoin de 10 employés pour inventer des betises, et les dementir le meme jour , ou pour eviter de trouver de vrais sujets. Et l OM fait vendre

OM : McCourt remet Paixao en vente

on attendait cet article avec impatience !

OM : McCourt remet Paixao en vente

Il veut surtout que le club soit géré de façon équilibrée et là il remet de l'ordre, même si ça doit passer par une saison de transition. Je pense qu'il a raison, y'a trop de joueurs moyens à gros salaire, il faut assainir avant de partir sur un nouveau projet.

OM : McCourt remet Paixao en vente

En fait personne n'en sait rien de ce qu'il veut. Tout ça ce ne sont que des supputations de journalistes et autres influenceurs/insiders en manque de reconnaissance.

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