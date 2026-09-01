L’Espagne a repéré le nouveau Mbappé à Monaco

Auteur d’un début de saison remarqué avec l’AS Monaco, le jeune Allemand Paris Brunner a marqué les esprits jusqu’en Espagne. La presse locale s’enflamme suite aux récentes performances de l’attaquant monégasque comparé à un certain Kylian Mbappé.

Une démonstration de puissance, de vitesse, de technique et surtout d'aisance », s’emballe le journaliste de Sport Alex Calaff, peu avare en compliments dans son article. L’Olympique de Marseille et ses défenseurs ne sont pas près d’oublier Paris Brunner. Dimanche soir à Louis-II, l’attaquant de l’AS Monaco a largement contribué à la victoire de son équipe (2-0) avec un doublé. Après son ouverture du score de la tête, l’Allemand de 20 ans a régalé avec un exploit personnel. «», s’emballe le journaliste de Sport Alex Calaff, peu avare en compliments dans son article.

Paris Brunner n'a que 20 ans et il commence seulement à se faire un nom dans l'élite, mais il y a inévitablement quelque chose qui relie leurs histoires respectives, a écrit le spécialiste espagnol. Monaco a de nouveau un jeune attaquant, avec le numéro 29 dans le dos, totalement capable de faire lever les spectateurs de leur siège et de gagner des matchs. » Notre confrère du quotidien catalan va jusqu’à oser une comparaison particulièrement flatteuse pour le Monégasque. Selon lui, l’éclosion de Paris Brunner rappelle les débuts de Kylian Mbappé sur le Rocher. «, a écrit le spécialiste espagnol.. »

« Toutes proportions gardées, l'Allemand a quelques petites choses qui rappellent le joueur du Real Madrid quand il a commencé à se révéler en Principauté, a-t-il poursuivi. (…) Mais Brunner n'est pas Mbappé, il n'y a pas encore d'arguments pour le placer dans cette catégorie. Mais il y a bien des motifs pour commencer à se demander jusqu'où il peut aller. » Difficile de dire où s’arrête le potentiel de Paris Brunner. Mais la comparaison avec le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France semble un peu exagérée.