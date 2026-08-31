OL : Malick Fofana à Arsenal, c'est bouillant

Toujours joueur de l'Olympique Lyonnais à 24 heures de la fin du mercato, Malick Fofana semblait devoir rejoindre le RB Leipzig. Mais Florian Plettenberg affirme que sauf énorme surprise, ce transfert ne se fera pas et c'est désormais vers Arsenal que les regards se tournent.

Annoncé dans plusieurs clubs européens, l'ailier international belge de Lyon est au coeur de nombreuses rumeurs. Il y a quelques heures, c'est en Premier League que Malick Fofana était annoncé , notamment suite à l'intérêt de Sunderland et de Hull City, alors que ces derniers jours, il était également cité comme proche de l'AS Rome . Mais, tandis que la fenêtre estivale des transferts se referme mardi soir à 20 heures, l'attaquant de 21 ans est toujours dans l'effectif de l'Olympique Lyonnais. Les choses pourraient toutefois rapidement évoluer. En effet, si l'annonce de Sacha Tavolieri sur un possible départ de Malick Fofana vers le RB Leipzig a été démentie par la presse allemande, plusieurs sources annoncent désormais que l'ailier lyonnais pourrait rejoindre Arsenal dans les prochaines.

Fofana bientôt chez les Gunners ?

RMC et de L'Equipe, on confirme que Mikel Arteta a un véritable intérêt pour Malick Fofana et que désormais Arsenal fait figure de grand favori pour s'attacher les services du joueur belge. Comme cela avait été évoqué la semaine passée, l Du côté deet de, on confirme que Mikel Arteta a un véritable intérêt pour Malick Fofana et que désormais Arsenal fait figure de grand favori pour s'attacher les services du joueur belge. Comme cela avait été évoqué la semaine passée, l es Gunners pensent à Malick Fofana pour remplacer Gabriel Martinelli en partance vers l'Arabie saoudite. Pour l'instant, et malgré l'urgence qui commence à exister dans ce dossier, l'OIympique Lyonnais n'a pas reçu d'offre des Gunners, sachant que l'OL souhaite vendre son attaquant vedette pour 40 millions d'euros. Mais comme Hugo Guillemet l'affirme, on semble plutôt confiant du côté des dirigeants lyonnais concernant ce transfert de Fofana à Arsenal.

Le suspense reste donc entier concernant l'avenir de l'ailier lyonnais, même si on voit mal l'Olympique Lyonnais renoncer à la vente du joueur le plus valorisé de son effectif au moment où Michele Kang doit impérativement répondre aux exigences de la DNCG. Les 24 prochaines heures risquent donc d'être très longues pour Malick Fofana, qui de son côté serait favorable à un transfert vers Arsenal, tout comme il l'était avec Leipzig, deux clubs qui, à l'inverse de l'OL, joueront la Ligue des champions.