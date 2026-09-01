Chelsea vend Enzo Fernandez, Manu Koné en approche

Chelsea vend Enzo Fernandez, Manu Koné en approche

Premier League01 sept. , 9:40
parGael Anger
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Dernière journée très agitée en vue à Chelsea, qui se prépare à se séparer d'Enzo Fernandez, et est déjà passé à l'action pour recruter Manu Koné, l'international français de l'AS Roma.
Très occupé dans cette dernière journée du mercato, Chelsea tente le gros coup Manu Koné. Le journaliste spécialisé Matteo Moretto révèle que les Blues ont officiellement pris contact avec la Roma pour faire venir l’international français, présent à la dernière Coupe du monde. Le PSG était intéressé par ses services au début de l’été, mais cela n’est pas allé plus loin. Après la victoire 4-0 face à Lecce ce lundi soir, Gian Piero Gasperini a fait savoir que Manu Koné n’était pas partant selon lui. Mais en cas d’offre copieuse du club londonien, la donne pourrait changer.
Avec le départ attendu d’Enzo Fernandez vers Manchester City, Chelsea va avoir de gros moyens financiers, et pourrait faire une première offre de 45 millions d’euros dans la journée selon la presse italienne.
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OL : Youssouf Fofana, son salaire XXL bloque son arrivée

l'OL connaissait le salaire depuis le début des négos, donc cet article est superflu

OM : McCourt remet Paixao en vente

eh oui. mais ca fonctionne. regarde le nombre d articles basés sur du vent, et pourtant commentés ca alimente la haine, ça facilite le travail de journaliste , car t as pas besoin de 10 employés pour inventer des betises, et les dementir le meme jour , ou pour eviter de trouver de vrais sujets. Et l OM fait vendre

OM : McCourt remet Paixao en vente

on attendait cet article avec impatience !

OM : McCourt remet Paixao en vente

Il veut surtout que le club soit géré de façon équilibrée et là il remet de l'ordre, même si ça doit passer par une saison de transition. Je pense qu'il a raison, y'a trop de joueurs moyens à gros salaire, il faut assainir avant de partir sur un nouveau projet.

OM : McCourt remet Paixao en vente

En fait personne n'en sait rien de ce qu'il veut. Tout ça ce ne sont que des supputations de journalistes et autres influenceurs/insiders en manque de reconnaissance.

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