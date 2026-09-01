Chelsea vend Enzo Fernandez, Manu Koné en approche

Dernière journée très agitée en vue à Chelsea, qui se prépare à se séparer d'Enzo Fernandez, et est déjà passé à l'action pour recruter Manu Koné, l'international français de l'AS Roma.

Très occupé dans cette dernière journée du mercato , Chelsea tente le gros coup Manu Koné. Le journaliste spécialisé Matteo Moretto révèle que les Blues ont officiellement pris contact avec la Roma pour faire venir l’international français, présent à la dernière Coupe du monde. Le PSG était intéressé par ses services au début de l’été, mais cela n’est pas allé plus loin. Après la victoire 4-0 face à Lecce ce lundi soir, Gian Piero Gasperini a fait savoir que Manu Koné n’était pas partant selon lui. Mais en cas d’offre copieuse du club londonien, la donne pourrait changer.

Avec le départ attendu d’Enzo Fernandez vers Manchester City, Chelsea va avoir de gros moyens financiers, et pourrait faire une première offre de 45 millions d’euros dans la journée selon la presse italienne.