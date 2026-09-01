OL : Youssouf Fofana, son salaire XXL bloque son arrivée

OL : Youssouf Fofana, son salaire XXL bloque son arrivée

OL01 sept. , 8:20
parCorentin Facy
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L’OL et l’AC Milan continuent de négocier pour tenter de finaliser l’arrivée de Youssouf Fofana à Lyon mais pour l’instant, les positions des deux clubs sont trop éloignées sur la prise en charge du salaire du Français.
A la recherche d’un milieu de terrain pour étoffer son effectif dans cette dernière ligne droite du mercato et compenser un éventuel départ dans ce secteur de jeu, l’Olympique Lyonnais a jeté son dévolu sur Youssouf Fofana. Ce lundi, plusieurs journalistes italiens dont Gianluca Di Marzio confiaient que l’optimisme était de rigueur pour la signature de l’ancien Monégasque dans la capitale des Gaules. L’international français a bien donné son accord pour rejoindre Lyon, mais rien n’est fait quant à sa signature.
C’est ce que confirme le journaliste Marc Mechenoua, qui explique que les discussions entre l’AC Milan et l’OL bloquent pour l’instant sur la prise en charge du salaire de Youssouf Fofana, lequel est estimé à 5,5 millions d'euros par an. « Les négociations se poursuivent entre Milan et l'OL pour Youssouf Fofana mais toujours pas d'accord en vue. Les deux clubs ne parviennent pas à trouver de solution sur la prise en charge du salaire de l'international français » a publié le journaliste de Onze Mondial.

Pas d'accord OL-Milan AC pour Fofana

Autant dire que pour l’heure, il est tout simplement impossible de savoir si les négociations parviendront à aboutir sur un accord entre Lyon et l’AC Milan pour le prêt de Youssouf Fofana. Il ne reste plus que quelques heures aux dirigeants lyonnais pour trouver une issue favorable sur cette piste alors que parallèlement, de nombreux dossiers vont agiter les dernières heures du mercato des Gones. A commencer bien sûr par celui de l’ailier belge Malick Fofana, pour qui un départ semble inéluctable lors de cette dernière journée du mercato estival.
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Derniers commentaires

OL : Youssouf Fofana, son salaire XXL bloque son arrivée

l'OL connaissait le salaire depuis le début des négos, donc cet article est superflu

OM : McCourt remet Paixao en vente

eh oui. mais ca fonctionne. regarde le nombre d articles basés sur du vent, et pourtant commentés ca alimente la haine, ça facilite le travail de journaliste , car t as pas besoin de 10 employés pour inventer des betises, et les dementir le meme jour , ou pour eviter de trouver de vrais sujets. Et l OM fait vendre

OM : McCourt remet Paixao en vente

on attendait cet article avec impatience !

OM : McCourt remet Paixao en vente

Il veut surtout que le club soit géré de façon équilibrée et là il remet de l'ordre, même si ça doit passer par une saison de transition. Je pense qu'il a raison, y'a trop de joueurs moyens à gros salaire, il faut assainir avant de partir sur un nouveau projet.

OM : McCourt remet Paixao en vente

En fait personne n'en sait rien de ce qu'il veut. Tout ça ce ne sont que des supputations de journalistes et autres influenceurs/insiders en manque de reconnaissance.

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