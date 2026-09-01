OL : Youssouf Fofana, son salaire XXL bloque son arrivée

L’OL et l’AC Milan continuent de négocier pour tenter de finaliser l’arrivée de Youssouf Fofana à Lyon mais pour l’instant, les positions des deux clubs sont trop éloignées sur la prise en charge du salaire du Français.

A la recherche d’un milieu de terrain pour étoffer son effectif dans cette dernière ligne droite du mercato et compenser un éventuel départ dans ce secteur de jeu, l’Olympique Lyonnais a jeté son dévolu sur Youssouf Fofana . Ce lundi, plusieurs journalistes italiens dont Gianluca Di Marzio confiaient que l’optimisme était de rigueur pour la signature de l’ancien Monégasque dans la capitale des Gaules. L’international français a bien donné son accord pour rejoindre Lyon, mais rien n’est fait quant à sa signature.

C’est ce que confirme le journaliste Marc Mechenoua, qui explique que les discussions entre l’AC Milan et l’OL bloquent pour l’instant sur la prise en charge du salaire de Youssouf Fofana, lequel est estimé à 5,5 millions d'euros par an. « Les négociations se poursuivent entre Milan et l'OL pour Youssouf Fofana mais toujours pas d'accord en vue. Les deux clubs ne parviennent pas à trouver de solution sur la prise en charge du salaire de l'international français » a publié le journaliste de Onze Mondial.

Pas d'accord OL-Milan AC pour Fofana

Autant dire que pour l’heure, il est tout simplement impossible de savoir si les négociations parviendront à aboutir sur un accord entre Lyon et l’AC Milan pour le prêt de Youssouf Fofana. Il ne reste plus que quelques heures aux dirigeants lyonnais pour trouver une issue favorable sur cette piste alors que parallèlement, de nombreux dossiers vont agiter les dernières heures du mercato des Gones. A commencer bien sûr par celui de l’ailier belge Malick Fofana, pour qui un départ semble inéluctable lors de cette dernière journée du mercato estival.