OL : Samuel Mbangula ne signera pas à Lyon

Surveillé par l’OL pour compenser un éventuel départ de Malick Fofana dans les dernières heures du mercato, l’ailier belge Samuel Mbangula ne signera pas à Lyon.

Sous contrat avec le Werder Brême jusqu’en juin 2030, l’ancien ailier gauche de la Juventus Turin Samuel Mbangula était l’une des pistes de l’OL pour compenser un potentiel départ de Malick Fofana d’ici à mardi soir. L’attaquant né à Bruxelles ne rejoindra finalement pas la capitale des Gaules.

Fabrizio Romano annonce ce lundi qu’un accord a été trouvé entre le Werder et Bologne pour l’arrivée de Samuel Mbangula en Italie. Le journaliste ne précise pas le prix payé par le club italien pour faire venir celui qui avait fait l’objet d’un transfert à 10 millions d’euros de la Juventus Turin au Werder Brême il y a tout juste un an mais la piste est à présent à oublier pour l’Olympique Lyonnais.