OM : McCourt remet Paixao en vente

Malgré la volonté ferme de Bruno Genesio et Grégory Lorenzi, Frank McCourt est bien décidé à vendre Igor Paixao en cas de très grosse offre venue de Premier League.

A la veille de la fermeture du marché des transferts, l’information a eu le don de soulager enfin les supporters marseillais. Selon plusieurs journalistes spécialisés, un départ d’Igor Paixao, le maillon fort de l’attaque de l’OM cet été, n’est plus d’actualité. Le joueur n’était pas spécialement chaud pour quitter un club où il est arrivé il y a un an seulement, et où il se sent bien. Et conscients qu’il n’y aurait recrue cet été, Bruno Genesio et Grégory Lorenzi ont mis toutes leurs forces dans la bataille pour éviter de perdre l’ancien du Feyenoord Rotterdam.

pour l’instant », « à date » ou « sauf retournement de situation ». Avec absolument aucune garantie que Frank McCourt ne boucle pas une opération à la dernière minute. Le Mais comme l’ont précisé les informateurs, la décision de l’OM de garder Igor Paixao cet été est «», «» ou «». Avec absolument aucune garantie que Frank McCourt ne boucle pas une opération à la dernière minute. Le mercato anglais ne fermera ses portes qu’à minuit ce mardi soir, et La Provence voit un scénario pessimiste se dessiner. Le propriétaire américain ne dira pas non à une très grosse offre de dernière minute, dépassant les 40 ME hors bonus, ce qui n'a pas encore été le cas à présent.

Stéphane Richard craint le pire

Des intérêts prononcés sont présents en provenance de Sunderland, qui a tout de même négocié un accord de principe avec Paixao en cas de besoin, ou de Crystal Palace, qui risque de perdre Ismaïla Sarr pour un montant fou vers Liverpool, puisque cela devrait dépasser les 70 millions d’euros. La Premier League est prête à faire des folies dans les derniers instants du mercato, et La Provence rappelle que McCourt reste le patron, et qu’il veut toujours vendre Paixao s’il fait une belle plus-value financière.

Le scénario du départ du Brésilien aurait le don de mettre le feu aux poudres à l'OM, où les supporters sont déjà à cran et se rassuraient en se disant au moins que Paixao allait rester. Ces dernières heures, afin de ne plus être importuné, le président Stéphane Richard a passé son compte sur X en privé, fermant ainsi l'un de ses moyens de communication préférés auprès du public.