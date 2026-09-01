OM : McCourt remet Paixao en vente

OM : McCourt remet Paixao en vente

OM01 sept. , 8:40
parGuillaume Conte
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Malgré la volonté ferme de Bruno Genesio et Grégory Lorenzi, Frank McCourt est bien décidé à vendre Igor Paixao en cas de très grosse offre venue de Premier League.
A la veille de la fermeture du marché des transferts, l’information a eu le don de soulager enfin les supporters marseillais. Selon plusieurs journalistes spécialisés, un départ d’Igor Paixao, le maillon fort de l’attaque de l’OM cet été, n’est plus d’actualité. Le joueur n’était pas spécialement chaud pour quitter un club où il est arrivé il y a un an seulement, et où il se sent bien. Et conscients qu’il n’y aurait recrue cet été, Bruno Genesio et Grégory Lorenzi ont mis toutes leurs forces dans la bataille pour éviter de perdre l’ancien du Feyenoord Rotterdam.
Mais comme l’ont précisé les informateurs, la décision de l’OM de garder Igor Paixao cet été est « pour l’instant », « à date » ou « sauf retournement de situation ». Avec absolument aucune garantie que Frank McCourt ne boucle pas une opération à la dernière minute. Le mercato anglais ne fermera ses portes qu’à minuit ce mardi soir, et La Provence voit un scénario pessimiste se dessiner. Le propriétaire américain ne dira pas non à une très grosse offre de dernière minute, dépassant les 40 ME hors bonus, ce qui n'a pas encore été le cas à présent.

Stéphane Richard craint le pire

Des intérêts prononcés sont présents en provenance de Sunderland, qui a tout de même négocié un accord de principe avec Paixao en cas de besoin, ou de Crystal Palace, qui risque de perdre Ismaïla Sarr pour un montant fou vers Liverpool, puisque cela devrait dépasser les 70 millions d’euros. La Premier League est prête à faire des folies dans les derniers instants du mercato, et La Provence rappelle que McCourt reste le patron, et qu’il veut toujours vendre Paixao s’il fait une belle plus-value financière.
Le scénario du départ du Brésilien aurait le don de mettre le feu aux poudres à l'OM, où les supporters sont déjà à cran et se rassuraient en se disant au moins que Paixao allait rester. Ces dernières heures, afin de ne plus être importuné, le président Stéphane Richard a passé son compte sur X en privé, fermant ainsi l'un de ses moyens de communication préférés auprès du public.
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Derniers commentaires

OL : Youssouf Fofana, son salaire XXL bloque son arrivée

l'OL connaissait le salaire depuis le début des négos, donc cet article est superflu

OM : McCourt remet Paixao en vente

eh oui. mais ca fonctionne. regarde le nombre d articles basés sur du vent, et pourtant commentés ca alimente la haine, ça facilite le travail de journaliste , car t as pas besoin de 10 employés pour inventer des betises, et les dementir le meme jour , ou pour eviter de trouver de vrais sujets. Et l OM fait vendre

OM : McCourt remet Paixao en vente

on attendait cet article avec impatience !

OM : McCourt remet Paixao en vente

Il veut surtout que le club soit géré de façon équilibrée et là il remet de l'ordre, même si ça doit passer par une saison de transition. Je pense qu'il a raison, y'a trop de joueurs moyens à gros salaire, il faut assainir avant de partir sur un nouveau projet.

OM : McCourt remet Paixao en vente

En fait personne n'en sait rien de ce qu'il veut. Tout ça ce ne sont que des supputations de journalistes et autres influenceurs/insiders en manque de reconnaissance.

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