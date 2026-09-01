Mercato : Le PSG a 12 heures pour un ultime coup majeur

Le mercato du PSG n'est pas terminé. Luis Campos cherche une dernière opportunité pour ajouter un élément crucial à l'équipe de Luis Enrique si l'opportunité se présente.

Le mercato se termine dans 12 heures en France, et beaucoup de choses peuvent encore se passer. Parfois, après des semaines ou des mois de négociations et de tergiversations, tout se décante en quelques heures et les marchés des transferts précédents l’ont déjà prouvé.

Avec quatre recrues (Digne, Akliouche, Godts et Torres), le PSG a doublé son activité par rapport à l’an dernier. Il a aussi beaucoup plus et mieux vendu, et a perdu deux joueurs offensifs dans cette dernière ligne droite avec Barcola et Mbaye. L’idée de recruter un joueur capable d’apporter un plus dans la ligne d’attaque est toujours présente dans l’esprit de Luis Campos, qui sait que le Paris SG a aussi laissé filer Lee et Ramos cet été.

Le PSG rêve secrètement de Kroupi

Les pistes menants aux jeunes espoirs Hamdani (Lyon) et Megnan (Montpellier) se sont essoufflées ces derniers jours, mais ne sont pas totalement abandonnées. Toutefois, un dossier n’est pas encore refermé après un intérêt de longue date. C’est celui menant à Eli Junior Kroupi. L’attaquant de Bournemouth a toujours intéressé le PSG, mais le prix demandé par les Cherries a refroidi le double champion d’Europe.

Le quotidien sportif murmure qu’un intérêt pour Kroupi malgré sa blessure au pied et sa longue indisponibilité permettrait de voir le prix du transfert être revu à la baisse, mais le club anglais campe fermement sur ses positions et ferme la porte à tout départ dans les dernières heures.

Néanmoins, le mercato n’est pas considéré comme fermé au sein du PSG, preuve que des dossiers préparés pour cet hiver peuvent aussi s’activer à la dernière minute en cas d’opportunité. C’est notamment le cas dans la recherche d’un défenseur central, dossier que Luis Campos suit en vue d’un ajustement hivernal. Le début de saison compliqué des Parisiens dans l’axe de la défense pourrait bien inciter le club de la capitale à jeter un oeil aux possibilités de dernière minute, même si Luis Enrique a toujours fait savoir son exigence sur le niveau des recrues, et préfère un groupe de qualité, à des ajouts de joueurs en urgence.