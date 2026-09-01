Mercato : Le PSG a 12 heures pour un ultime coup majeur

l'OL connaissait le salaire depuis le début des négos, donc cet article est superflu
eh oui. mais ca fonctionne. regarde le nombre d articles basés sur du vent, et pourtant commentés ca alimente la haine, ça facilite le travail de journaliste , car t as pas besoin de 10 employés pour inventer des betises, et les dementir le meme jour , ou pour eviter de trouver de vrais sujets. Et l OM fait vendre
on attendait cet article avec impatience !
Il veut surtout que le club soit géré de façon équilibrée et là il remet de l'ordre, même si ça doit passer par une saison de transition. Je pense qu'il a raison, y'a trop de joueurs moyens à gros salaire, il faut assainir avant de partir sur un nouveau projet.
En fait personne n'en sait rien de ce qu'il veut. Tout ça ce ne sont que des supputations de journalistes et autres influenceurs/insiders en manque de reconnaissance.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|4
|1
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|6
|4
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|5
|-3
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|4
|5
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
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