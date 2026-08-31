OL : Tagliafico à la Juventus, c'est bouillant

Il donne son avis tranquille , c sa poésie à lui ^^
Laisse le combattre les trolls lyonnais et parisiens au moins il sert à ça ce bouffon ^^
La deadline c juin 2027 respire et calme toi !
Tagliafico c’est Tout juste Moyen depuis qui est revenu abner est tout aussi Mauvais mais le problème c’est la Cellule de recrutement qui c’est débarrassé aucun des latéraux et qui a pris un mec en post Formation dont on a aucune certitude sur son level
Tellement mauvais qu'il est presque double champion du monde titulaire avec l'Argentine et que la Juventus le veut. Qui veut d'Abner la fraude ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
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|2
|0
|0
|3
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|3
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|3
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|2
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|2
|4
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|1
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|5
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|1
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|2
|-1
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|2
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|1
|2
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|1
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
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🚨⚪️⚫️ Juventus have agreed personal terms tonight with Nico Tagliafico. If Juan Cabal leaves Juventus before the Deadline with Atalanta now in active talks, Tagliafico can join next.