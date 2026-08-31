OL : Tagliafico à la Juventus, c'est bouillant

OL : Tagliafico à la Juventus, c'est bouillant

OL31 août , 23:00
parCorentin Facy
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A moins de 24 heures de la fin du mercato, l’OL est de plus en plus proche de perdre Nicolas Tagliafico. Le défenseur argentin de 34 ans a trouvé un accord avec la Juventus Turin.
Les supporters de l’Olympique Lyonnais le savent, ils vont vivre une fin de mercato agitée. Plusieurs départs sont à prévoir lors de la dernière journée ce 1er septembre. Celui de Malick Fofana est régulièrement évoqué, et plus encore depuis qu’Arsenal est entré dans la danse pour tenter de s’offrir l’ailier belge de 21 ans. Nicolas Tagliafico est un autre joueur dont le départ prend de plus en plus forme au fil des heures. Fabrizio Romano confirme la tendance, en écrivant sur son compte X que le champion du monde argentin de 34 ans avait déjà trouvé un accord avec la Juventus Turin.
« La Juventus a conclu un accord sur les termes personnels ce soir avec Nico Tagliafico. Si Juan Cabal quitte la Juventus avant la date limite, avec Atalanta désormais en discussions actives, Tagliafico pourra rejoindre Turin ensuite » a publié le spécialiste du mercato. Un départ qui aurait bien sûr des conséquences sur le plan sportif pour Paulo Fonseca, qui en a fait l’un de ses tauliers au fil des mois dans la capitale des Gaules sur le poste de latéral gauche.
Economiquement en revanche, le départ de l’Argentin soulagerait la masse salariale de l’OL, Nicolas Tagliafico étant à ce jour l’un des plus gros salaires de l’effectif avec Corentin Tolisso. Reste maintenant à voir si le jeu des chaises musicales en Italie, avec le probable départ de Juan Cabal à l’Atalanta Bergame, permettra à la Juventus Turin de finaliser l’arrivée du Lyonnais.
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