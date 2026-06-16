L'OL lâche 10 ME, la deuxième recrue est bouclée

Sur le coup depuis plus d’un mois, l’Olympique Lyonnais a finalisé l’arrivée de Mads Bidstrup pour un transfert de 10 millions d’euros.

Comme l’été dernier, et cela lui avait bien réussi, l’OL ne veut pas perdre de temps. Avant même de passer la DNCG, le club rhodanien entend bien enregistrer ses premiers renforts pour la reprise de l’entrainement, qui aura désormais lieu dans un peu plus de 10 jours. Lyon s’y prend tôt, et cela permet de négocier sans grosse pression, car le mercato vient seulement d’ouvrir ses portes.

L'OL boucle un transfert signé Louis-Jean

C’est le cas dans le dossier Mads Bidstrup. L’OL sait qu’il va avoir besoin de se renforcer au milieu de terrain, et Matthieu Louis-Jean a ciblé de longue date ce profil de joueur physique, capable d’apporter cette dimension plus athlétique pour collaborer avec des éléments comme Tyler Morton ou Noah Nartey. Entre Danois, cela peut fonctionner et le chef de la cellule de recrutement a en tout cas envie de voir ce que cela peut donner.

Ainsi, comme le confirme L’Equipe, l’accord est désormais total pour la signature du joueur du RB Salzbourg. Pour convaincre le club autrichien de lâcher son Danois, l’OL a tout de même mis 10 ME hors bonus sur la table. Concernant Bidstrup, c’est un contrat de cinq ans jusqu’en 2031 qui l’attend dans le Rhône, où il devrait donc être la deuxième recrue après Kaïl Boudache, qui vient de signer en provenance de Nice pour zéro euro.

Une recrue voulue par les dirigeants lyonnais, et pour qui Paulo Fonseca a donné son feu vert. Cette arrivée devrait forcer Tanner Tessmann à trouver un nouveau club pour cet été, alors que l’Américain a déçu en deuxième partie de saison, au point de ne pas être retenu par sa sélection pour la Coupe du monde.

Le mercato de l’OL prend en tout cas forme, et les mêmes ingrédients que la saison dernière sont utilisés : à savoir des cibles précises et identifiées de longue date pour permettre à Lyon, faute de gros moyens, d’au moins travailler la cohésion dès la reprise.