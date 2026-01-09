ICONSPORT_278237_0040

L’OL flaire le gros coup au PSG

OL09 janv. , 8:40
parGuillaume Conte
0
L'OL flaire le bon coup avec le jeune Noham Kamara, que Luis Enrique n'utilise quasiment pas. Les dirigeants lyonnais tentent même de glisser une option d'achat dans son prêt.
Tout le monde ne peut pas avoir sa place au PSG, même si Luis Enrique a fait de l’utilisation des jeunes joueurs sa grande priorité depuis son intronisation. Parmi les jeunes professionnels très peu utilisés, l’OL s’intéresse à Noham Kamara, qui n’a fait qu’une apparition en Coupe de France chez les pros. Le défenseur central alterne pendant le reste de la saison entre la Youth League et le championnat U19.

L'OL tente le prêt avec option d'achat

Le PSG et le joueur réfléchissent à un prêt mais le club de la capitale compte sur lui à l’avenir. Toutefois, le forcing de l’OL pourrait faire changer la situation selon 90 minutes, qui stipule que le club rhodanien a bien envie de récupérer Kamara sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Plusieurs clubs anglais et allemands sont aussi sur le coup, mais l’OL a l’avantage d’assurer du temps de jeu à ce poste très démuni.
Le média souligne ainsi qu’un départ de Kamara est « envisageable », sans préciser si le PSG est toujours sur la position d’un prêt sans option d’achat, ou si cette donnée a évolué. En tout cas, la cellule de recrutement de l'OL continue de tenter des coups pour se renforcer à petit prix cet hiver. Et faire venir des jeunes prometteurs en provenance de Paris assure clairement un apport sans faire exploser la masse salariale.
Il restera à savoir si le PSG sera ouvert à une telle solution, alors que Rennes et Toulouse ont aussi proposé de récupérer Kamara pour la suite de la saison. Mais le club francilien sera aussi attentif à la progression de son joueur, qui a tout de même l’opportunité de se mettre en avant à Lyon, qui dispute la Coupe d’Europe et n’a pour le moment pas d’autres choix que de donner du temps de jeu à ses jeunes joueurs. Ce qui ne lui réussit pas trop mal jusqu’à présent.

Lire aussi

Noah Nartey à l'OL, Brondby prend la paroleNoah Nartey à l'OL, Brondby prend la parole
L’OL et l’OM en feu pour Thiago AlmadaL’OL et l’OM en feu pour Thiago Almada
0
Articles Recommandés
om benatia dit oui a himad abdelli a une condition iconsport 247286 0311 385745
OM

OM : Abdelli n'a pas encore signé, les critiques pleuvent

ICONSPORT_274509_0028 (1)
PSG

PSG : Luis Enrique envoie Barcola en Premier League

ICONSPORT_281658_0042
OM

PSG-OM : Une défaite injuste, Marseille ne digère pas

ICONSPORT_260018_0060
ASSE

L’ASSE plus forte que Nantes, l'énorme renfort

Fil Info

09 janv. , 10:00
OM : Abdelli n'a pas encore signé, les critiques pleuvent
09 janv. , 9:40
PSG : Luis Enrique envoie Barcola en Premier League
09 janv. , 9:20
PSG-OM : Une défaite injuste, Marseille ne digère pas
09 janv. , 9:00
L’ASSE plus forte que Nantes, l'énorme renfort
09 janv. , 8:20
Le Bayern écoeure le PSG
09 janv. , 8:00
Joel Sebastian Romero, la recrue surprise de l’OM
09 janv. , 7:40
Le Real Madrid scandalisé
09 janv. , 7:20
TV : Algérie - Nigéria, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Derniers commentaires

PSG-OM : Une défaite injuste, Marseille ne digère pas

mec quand tu sautes tu remet les pied a terre tu te laisse pas tomber il ne reprend pas ses appuie alors que rien ne l'en empeche

PSG-OM : Une défaite injuste, Marseille ne digère pas

Trophee en bois mais ça n a pas empeché les joueurs de l OM de pleurer et meme RDZ disant que c etait la premiere fois que ça lui arrivait...

TV : LOSC - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Merah doit sauter pour mettre Sulc dans sa meilleure position et mettre un latéral sur le côté type Abner ou Karabec.

PSG-OM : Une défaite injuste, Marseille ne digère pas

Mdr les images justement montre bien les crampons de Balerdi sur la cheville de Neves

OM vs PSG, ça a chauffé très fort

oui c'est ca lol et tu dis que sur neves ya rien hypocrite que tu es

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading