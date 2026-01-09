L’OL flaire le gros coup au PSG

mec quand tu sautes tu remet les pied a terre tu te laisse pas tomber il ne reprend pas ses appuie alors que rien ne l'en empeche
Trophee en bois mais ça n a pas empeché les joueurs de l OM de pleurer et meme RDZ disant que c etait la premiere fois que ça lui arrivait...
Merah doit sauter pour mettre Sulc dans sa meilleure position et mettre un latéral sur le côté type Abner ou Karabec.
Mdr les images justement montre bien les crampons de Balerdi sur la cheville de Neves
oui c'est ca lol et tu dis que sur neves ya rien hypocrite que tu es
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
#PSG Un départ de Noham Kamara cet hiver est envisageable, comme indiqué par @LeMechenoua L'OL est intéressé par un prêt avec OA pour le défenseur de 18 ans Des clubs anglais et allemands surveillent aussi sa situation, Eupen ne devrait pas être une option @90minFR #Mercato