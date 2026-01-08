ICONSPORT_267315_0087
Noah Nartey à l'OL, Brondby prend la parole

A la recherche d'un milieu de terrain au profil offensif, l'Olympique Lyonnais a coché le nom d'un grand espoir danois Noah Nartey (20 ans). Pour recruter le joueur de Brondby, les Gones peuvent même compter sur un joli coup de pouce.
L'Olympique Lyonnais a décidément bien l'intention de se montrer actif pendant ce mercato hivernal 2026. Avant même l'ouverture de ce dernier, les Gones se sont fait un joli cadeau de Noël en s'adjugeant les services d'Endrick, paria de Xabi Alonso au Real Madrid, dans le cadre d'un prêt de six mois sans option d'achat. Un coup que l'on peut considérer comme très gros tant il était convoité partout dans le monde. Et la cellule de recrutement lyonnaise n'a apparemment pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin.
Cités dernièrement dans des rumeurs indiquant qu'ils voulaient s'offrir El Chadaille Bitshiabu et Noham Kamara, les Rhodaniens ont également tenté de convaincre Himad Abdelli. Mais ce dernier préférant signer à l'OM, la direction lyonnaise a activé une autre piste, celle menant à Noah Nartey.

Brondby avoue sa défaite avec Nartey

C'est en tout cas ce qu'il faut croire de cette information de Foot Mercato selon laquelle l'OL suit de très près la progression du jeune danois de Brondby depuis près de 2 ans. Attirée par sa polyvalence - il est capable de jouer dans l'entrejeu mais aussi sur les ailes -, la cellule de recrutement lyonnaise avait même déjà formulé une offre pour s'adjuger ses services l'été dernier, à hauteur de 7 millions d'euros. A l'époque, Brondby avait refusé ces avances, espérant le convaincre de prolonger. Sauf que depuis… Noah Nartey n'a jamais accepté d'offre de prolongation. « Nous avons fait tout notre possible, voire plus, et nous devons respecter la décision de Noah Nartey de ne pas prolonger son contrat. Nous savons que le mercato est ouvert et nous devons donc examiner les offres qui arriveront maintenant ou cet été. (...) Nous sommes ouverts à toutes les propositions. Nous étudions toutes les offres, mais nous sommes en position de force, Noah ayant encore 18 mois de contrat », a déclaré le directeur sportif de Brondby à Viaplay.
Pour rappel, le natif de Bagsværd est encore sous contrat jusqu'en juin 2027 avec son club formateur. Un refus de prolonger force donc la direction à prendre des mesures concrètes le concernant, afin d'assurer des « résultats sportifs et financiers ». Avec une valeur marchande estimée à 8 millions d'euros et ses envies d'ailleurs rendues publiques, Noah Nartey est une très belle opportunité à saisir pour l'OL qui veut plus de poids offensif dans son entrejeu. Reste à savoir si les dirigeants seront disposés à mettre une telle somme pour le recruter, étant donné que la DNCG n'est jamais très loin.
1
Loading