L'OM, Lens et Lille bataillent pour une pépite de 17 ans

Mercato01 mars , 9:00
parMehdi Lunay
Récent champion d'Afrique, le Sénégal est reconnu pour la qualité de sa formation. Le championnat local a fait récemment émerger un attaquant de 17 ans Abdourahmane Mbodj. De nombreux clubs de Ligue 1 veulent le récupérer au plus vite.
Adversaire de l'Equipe de France au prochain mondial, le Sénégal ne fait pas rire le staff des Bleus. Les Lions de la Teranga possèdent beaucoup de talents dans leur effectif et ils sont de plus en plus jeunes. A l'instar des Français, les Sénégalais ont un vivier impressionnant porté par Génération Foot. Le club partenaire du FC Metz fait encore l'actualité avec Abdourahmane Mbodj. Le jeune attaquant de 17 ans est co-meilleur buteur du championnat local avec 6 buts en 15 matchs.

Embouteillage en Ligue 1 pour Mbodj

A ce bilan intéressant s'ajoutent des qualités certaines. Le jeune homme est efficace devant les buts adverses, il possède une belle pointe de vitesse et une technique sûre. De quoi attirer de nombreux clubs européens et surtout français. Selon les informations d'Africa Foot, cinq formations de Ligue 1 veulent le recruter au plus vite. Il s'agit de l'Olympique de Marseille, du RC Lens, du LOSC, du Stade Rennais et du FC Metz. Stuttgart, Francfort et Galatasaray sont aussi sur les rangs à l'étranger.
Une belle bataille s'annonce l'été prochain. Habitué à piocher dans l'effectif de Génération Foot, Metz n'est pas assuré d'avoir la priorité pour Mbodj. Le club sénégalais demande 2 millions d'euros mais le prix risque de vite décoller avec une concurrence aussi fournie. Le buteur de 17 ans est un pari intéressant pour des équipes forcées à se reconstruire l'été prochain. On pense naturellement à l'OM et au LOSC notamment.
