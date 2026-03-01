Frank McCourt ICONSPORT_278179_0218

Le PSG plombe la vente à 1,2 milliard d'euros de l'OM

Frank McCourt a répété lors de son dernier passage en France que l’OM n’était pas à vendre. Mais le patron du club olympien tient un autre discours aux Etats-Unis, ouvrant clairement la porte à un départ de Marseille.
Dans la soirée de samedi, l’Olympique de Marseille a dévoilé son nouvel organigramme par intérim. Directeur général financier du club jusqu’à présent, Alban Juster remplace Pablo Longoria, en attendant que le club trouve un nouveau président pour le long terme. Medhi Benatia a par ailleurs confirmé dans le JDD son très probable départ en juin prochain. Les grandes manoeuvres vont donc continuer à l’OM dans les mois à venir… en attendant une possible vente du club par Frank McCourt.
Ce scénario a toujours été démenti par l’intéressé, et une fois de plus il y a deux semaines lorsqu’il a rencontré les supporters, après la défaite contre le PSG au Parc des Princes. Le discours est différent en interne, comme le rapporte La Provence. Dans son édition du jour, le quotidien régional confirme pour la première fois une velléité de Frank McCourt de vendre l’Olympique de Marseille… mais pas à n’importe quel prix.

McCourt cherche des investisseurs

Nos confrères révèlent que le businessman américain réclame la somme astronomique de 1,2 milliard d’euros pour vendre un club acheté moins de 100 millions d’euros en 2016. Preuve que les choses peuvent bouger à tout moment, les représentants de Frank McCourt recherchent activement des investisseurs susceptibles d’entrer au capital du club et cela depuis quatre ans. Plusieurs rendez-vous ont déjà eu lieu avec différents acteurs du monde des affaires… mais aucun n’a abouti, le prix jugé par le patron de l’OM étant jugé bien trop élevé, même pour une entrée minoritaire au capital qui se chiffrerait à plusieurs millions d’euros.

Le Qatar complique une vente de Marseille

« Attention, cela n’a rien à voir avec la situation des dernières semaines » glisse par ailleurs un proche de Frank McCourt, qui confirme que cette situation n’est pas nouvelle et que l’Américain recherche des investisseurs depuis plusieurs années. « Donner au club les moyens de se développer de manière stable avec un partenaire stratégique qui partage la même vision que lui. C’est quelque chose que Frank a souvent fait dans sa carrière » poursuit cette source. Sauf qu’à ce prix, un homme d’affaires seul ne pourra jamais se positionner. Problème, La Provence affirme qu’en raison du contexte géopolitique avec la présence du Qatar au PSG, aucun Etat ne souhaite investir à l’Olympique de Marseille. « Le schmilblick n’est donc pas près d’avancer », résume le journaliste Alexandre Jacquin.

