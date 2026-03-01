Kvaratskhelia porté disparu, gros problème au PSG

Vivement se soir. Allez l'OM 👊⚽
Bravo aux nantais pour leur Esprit sportif et leur aide à un club français seul engagé en LDChampions ,la reine des épreuves mondiales de football
Et voilà le coupable idéal pour les petits gens dénués de toute logique existentielle. Bien,les météologues vont nous apprendre que s'il fait chaud 10 mois / sur 12 à Marseille,c'est a cause du vent chaud provenant du Qatar . L'équation parfaite de tous les mots de l'OM : Qatar/PSG/Khaleifi
Il a préféré signer pour la prochaine saison de Pax Massilia ce clown
Tout a fait aligné. Je ne vois pas d'amélioration et l'absence de Ruiz fait très mal (y compris pour WZE qui patit de la comparaison)
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|24
|18
|3
|3
|53
|19
|34
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|24
|11
|4
|9
|40
|36
|4
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
🎙 @walidacherchour : "Kvaratskhelia, c'est son jumeau par rapport à la saison dernière. Il ne fait plus aucune différence. On est dur avec Doué et Barcola, mais quand Kvara est moins bien, on en parle beaucoup moins."