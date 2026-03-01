Kvaratskhelia ICONSPORT_360649_0165

Kvaratskhelia porté disparu, gros problème au PSG

PSG01 mars , 8:20
parCorentin Facy
0
Aligné dans le couloir gauche de l’attaque du PSG au Havre samedi soir, Khvicha Kvaratskhelia n’a pas livré une performance extraordinaire. Le niveau de l’international géorgien interroge à dix jours du choc face à Chelsea.
Artisan majeur de la très belle saison du Paris Saint-Germain en 2024-2025, Khvicha Kvaratskhelia peine à retrouver son meilleur niveau. Les statistiques de l’ancien ailier de Naples sont correctes avec 9 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues. Mais son apport laisse encore à désirer, notamment dans certains matchs de Ligue 1. Titulaire sur son côté gauche préférentiel face au Havre samedi soir, l’international géorgien a déçu Walid Acherchour. Sur les ondes de RMC dans l’After Foot, le consultant a tapé sur Kvaratskhelia, un peu trop protégé dans la presse à ses yeux alors que parallèlement, rien n’est pardonné à Barcola ou encore à Doué.
« Un mec comme Kvaratskhelia, on a dit qu’il fallait qu’il joue à gauche pour qu’il soit très bon. Sur la première mi-temps il joue à gauche et pourtant, c’est le jumeau de Kvaratskhelia que l’on a vu par rapport à l’année dernière. L’intensité qu’il met… En début de saison, il a pris la Ligue 1 par dessus la jambe, il n’a pas été énorme, il n’a pas joué tous les matchs, il n’a pas mouillé le maillot à tous les matchs. Et là sincèrement, le nombre de mauvais choix… En plus il ne fait plus de différences. On est durs avec Barcola ou Doué quand ça se passe mal mais avec Kvaratskhelia, dans les médias, je trouve qu’il y a très peu de personnes qui s’élèvent pour dire quand c’est moins bien » analyse celui qui intervient également dans le Winamax FC.

Kvaratskhelia inquiète Walid Acherchour

Un match raté de Kvara confirmé par L’Equipe, qui a attribué la note de 5/10 à l’attaquant du PSG après la victoire parisienne au Havre samedi. « Disponible et en jambes, il a bien provoqué. Tête sauvée sur sa ligne par Zouaoui (2e). Superbe retour sur un contre du HAC (13e). Il a très souvent choisi la solution individuelle, mais a souvent raté le cadre (15e, 47e, 71e) et botté une fois dessus (50e) » écrit le quotidien national, qui n’a cependant pas attribué à Kvaratskhelia la pire note du match puisque Dro Fernandez et Achraf Hakimi ont eux hérité d’un 4/10.

0
