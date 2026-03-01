Endrick ICONSPORT_286569_0017

OL : Il annonce un vrai problème Endrick à Lyon

OL01 mars , 8:40
parCorentin Facy
Fantomatique à Strasbourg il y a une semaine, Endrick sera attendu au tournant ce dimanche contre l’OM au Vélodrome. Un vrai doute existe sur le niveau du Brésilien dans les gros matchs ainsi que sur son positionnement.
Brillant lors de ses premiers matchs en France avec notamment 5 buts marqués, Endrick est un peu moins en verve actuellement. Le Brésilien a été exclu contre Nantes et a donc manqué la réception de Nice. De retour pour le déplacement à Strasbourg le week-end dernier, l’ancienne star de Palmeiras a traversé le match comme un fantôme. Aligné dans le couloir droit par Paulo Fonseca, l’attaquant prêté par le Real Madrid a été invisible en Alsace.

Le poste d'Endrick pose question

De quoi poser des questions sur son niveau face aux plus gros clubs de Ligue 1 pour celui qui avait aussi été discret face au LOSC en championnat. Au-delà de son niveau intrinsèque qui fait tout de même peu de doute, Pierre Ménès s’interroge sur le meilleur poste d’Endrick. L’ancien journaliste de Canal+ estime problématique que le joueur de 19 ans ne soit finalement pas un pur avant-centre, comme on pouvait s’y attendre à son arrivée et après ses premiers matchs dans la capitale des Gaules.
« Lyon, ce n’est pas terrible non plus en ce moment. Est-ce que Endrick va continuer à être aligné à droite ? C’est quand même bizarre. Lorsqu’il est arrivé, on a dit qu’il y avait enfin un avant-centre à Lyon. Finalement, il ne joue jamais avant-centre. L’OL doit aussi composer avec les absences de Moreira et de Sulc, ce qui va handicaper Lyon sur le plan offensif. Honnêtement, je ne vois aucune des deux équipes capable de l’emporter donc mon pronostic, c’est un match nul dans cet OM-OL » a analysé Pierre Ménès, qui attend avec impatience de voir quel sera le rendement d’Endrick au Vélodrome… et à quel poste.

