ICONSPORT_268698_0342

TV : OM - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne voir l'Olympico ?

Ligue 127 févr. , 7:00
parAlexis Rose
1
Toujours très attendu par les suiveurs du football français, l’Olympico entre Marseille et Lyon sera très intéressant à suivre ce week-end, surtout que les deux meilleurs ennemis sont en lutte pour le podium.

Quelle heure pour OM - OL ?

Tous les deux défaits la semaine passée, du côté de Brest pour Marseille (0-2) ou de Strasbourg pour Lyon (1-3), les deux Olympiques vont avoir envie de se racheter à l’occasion de l’Olympico. Ce grand choc du championnat de France se jouera ce dimanche 1er mars à 20h45 au Stade Vélodrome. L’arbitre sera Jérôme Brisard.

Sur quelle chaîne suivre OM - OL ?

Comme tous les grands rendez-vous du dimanche soir et encore plus les affiches comme peut l’être un OL - OM, ce deuxième Olympico de la saison sera diffusé sur l’antenne de Ligue 1+.

Les compos probables de OM - OL :

Pour la grande première d’Habib Beye au Vélodrome en tant que coach de l’OM, Marseille va tenter de réagir lors d’un rendez-vous très important de la saison. À l’arrêt complet depuis un mois, avec quatre matchs de suite sans victoire en L1, le club phocéen est retombé à la quatrième place. Dépossédé du podium par… l’OL, Marseille a maintenant cinq points de retard sur son rival lyonnais. Autant dire que l’OM n’aura pas le droit à l’erreur devant son public du Vélodrome dimanche soir. Sinon, Habib Beye pourrait déjà avoir les oreilles qui sifflent. Pour ce match, l’ancien coach de Rennes aura un groupe complet à sa disposition après le stage en Espagne.
La compo probable de l’OM : Rulli - Weah, Medina, Aguerd, Emerson - Vermeeren, Hojbjerg, Timber - Greenwood, Gouiri, Paixao.
Après 13 victoires de suite toutes compétitions confondues, l’OL a chuté pour la première fois de l’année 2026 face à Strasbourg la semaine passée (1-3). Un revers attendu mais violent que le club olympien cherchera à faire oublier avec un bon résultat du côté de Marseille. Bien placé dans la course au podium, avec cinq points d’avance sur son rival olympien, Lyon va tenter de gagner comme à l’aller (1-0) pour éloigner l’OM du Top 3. Lors de ce match, Paulo Fonseca fera sans Moreira, Hateboer, Mangala, Nuamah, Fofana ou Sulc.

Lire aussi

OL : Pavel Sulc forfait contre l'OM et Lens ?OL : Pavel Sulc forfait contre l'OM et Lens ?
La compo probable de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Nartey, Morton, Tolisso - Endrick, Yaremchuk, Abner.

Ligue 1

01 mars 2026 à 20:45
Olympique Marseille
20:45
Olympique Lyonnais
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_239100_0068
OM

L’OM en fuite à Marbella, une légende vomit

ICONSPORT_286569_0292
Europa League

Lille : Tout sauf l'OL, Genesio n'en peut plus

antoine griezmann va rejoindre les Etats Unis
Foot Mondial

Griezmann quitte l'Atlético, Orlando l'attend

ICONSPORT_356158_0142
ASSE

ASSE : Saint-Etienne a une arme fatale pour monter en Ligue 1

Fil Info

27 févr. , 10:00
L’OM en fuite à Marbella, une légende vomit
27 févr. , 9:40
Lille : Tout sauf l'OL, Genesio n'en peut plus
27 févr. , 9:20
Griezmann quitte l'Atlético, Orlando l'attend
27 févr. , 9:00
ASSE : Saint-Etienne a une arme fatale pour monter en Ligue 1
27 févr. , 8:40
PSG : Achraf Hakimi veut quitter la France
27 févr. , 8:20
OL : Lyon sidéré par le choix de l'arbitre pour OM-OL
27 févr. , 8:00
OM : 100ME de déficit, la DNCG laisse tomber
27 févr. , 7:30
Indice UEFA : Le LOSC s’arrache, mais la France trébuche

Derniers commentaires

OM : 100ME de déficit, la DNCG laisse tomber

Tu pense vraiment que Frank McCourt met de l'argent en fonds perdus dans le club ? Aucun propriétaire ne fait ça

PSG : Al-Khelaïfi encore agressé en Espagne

TEBAS a pris un petit chèque du ricain de l'OMpour se lâcher sur le PSG mais surtout sur le football français et ses gouvernants . Coubez l'échine mrs les présidents de la ligue et surtout de la fédération. Bravo

OM : 100ME de déficit, la DNCG laisse tomber

comme 99,% des equipes. .... t es un champion toi

OM : 100ME de déficit, la DNCG laisse tomber

deja non, et en plus avec la qualif de LDC, MC Court et Longoria se sont mis d accord pour monter la masse salariale et pereniser les futures qualifs. ce qui est logique pour pouvoir equilibrer les comptes avec des qualif regulieres. les gens pensent que l OM depense sans avec l accord de l actionnaire.... n importe quoi

PSG : Al-Khelaïfi encore agressé en Espagne

Là il insulte le football français chers amis et KHALEIFI derrière . Seulement khaleifi est président d'u. Club du football français. Où sont les gouvernants de notre football pour lui répondre aussi brutalement que possible contre cet Ignard ,jaloux frustré et haineux du football espagnol . Mr Diallo et ses diatribes de grand défenseur du football français doit être sourd .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading