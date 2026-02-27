TV : OM - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne voir l'Olympico ?

Toujours très attendu par les suiveurs du football français, l’Olympico entre Marseille et Lyon sera très intéressant à suivre ce week-end, surtout que les deux meilleurs ennemis sont en lutte pour le podium.

Quelle heure pour OM - OL ?

Tous les deux défaits la semaine passée, du côté de Brest pour Marseille (0-2) ou de Strasbourg pour Lyon (1-3), les deux Olympiques vont avoir envie de se racheter à l’occasion de l’Olympico. Ce grand choc du championnat de France se jouera ce dimanche 1er mars à 20h45 au Stade Vélodrome. L’arbitre sera Jérôme Brisard.

Sur quelle chaîne suivre OM - OL ?

Ligue 1+. Comme tous les grands rendez-vous du dimanche soir et encore plus les affiches comme peut l’être un OL OM , ce deuxième Olympico de la saison sera diffusé sur l’antenne de

Les compos probables de OM - OL :

Pour la grande première d’Habib Beye au Vélodrome en tant que coach de l’ OM , Marseille va tenter de réagir lors d’un rendez-vous très important de la saison. À l’arrêt complet depuis un mois, avec quatre matchs de suite sans victoire en L1, le club phocéen est retombé à la quatrième place. Dépossédé du podium par… l’OL, Marseille a maintenant cinq points de retard sur son rival lyonnais. Autant dire que l’OM n’aura pas le droit à l’erreur devant son public du Vélodrome dimanche soir. Sinon, Habib Beye pourrait déjà avoir les oreilles qui sifflent. Pour ce match, l’ancien coach de Rennes aura un groupe complet à sa disposition après le stage en Espagne.

La compo probable de l’OM : Rulli - Weah, Medina, Aguerd, Emerson - Vermeeren, Hojbjerg, Timber - Greenwood, Gouiri, Paixao.

Après 13 victoires de suite toutes compétitions confondues, l’ OL a chuté pour la première fois de l’année 2026 face à Strasbourg la semaine passée (1-3). Un revers attendu mais violent que le club olympien cherchera à faire oublier avec un bon résultat du côté de Marseille. Bien placé dans la course au podium, avec cinq points d’avance sur son rival olympien, Lyon va tenter de gagner comme à l’aller (1-0) pour éloigner l’OM du Top 3. Lors de ce match, Paulo Fonseca fera sans Moreira, Hateboer, Mangala, Nuamah, Fofana ou Sulc.

La compo probable de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Nartey, Morton, Tolisso - Endrick, Yaremchuk, Abner.