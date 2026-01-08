ICONSPORT_279824_0047

L’OL et l’OM en feu pour Thiago Almada

L'Atlético de Madrid ne veut plus de Thiago Almada, six mois après l'avoir acheté de Botafogo via l'OL. Le meneur de jeu argentin fait parler du côté de Lyon et de l'OM.
International argentin au parcours chaotique dans le galaxie John Textor, Thiago Almada pensait bien s’être sorti des difficultés sur son avenir en signant à l’Atlético de Madrid au mercato de l'été dernier. Mais le meneur de jeu peine à s’imposer chez les Colchoneros, et il craint désormais de perdre sa place en vue de la Coupe du monde 2026. En accord avec son club, l’Argentin envisage un départ cet hiver. Le joueur passé par Botafogo et par l’OL espérait connaitre un prêt de six mois pour vite rebondir et récupérer du temps de jeu.

L'Atlético a des exigences claires

Selon les informations de UOL, Gremio s’est d’ailleurs renseigné à ce sujet, mais le club de Porto Alegre a eu des explications plus claires de la part du club madrilène. Thiago Almada est bien sur la liste des transferts, mais ce ne pourra être que pour un départ définitif ou bien un prêt avec une option d’achat obligatoire associée. De quoi faire rebrousser chemin pour le club brésilien. Et ouvrir d’autres portes, notamment en France ?
L’Atlético de Madrid demande 20 ME pour laisser partir Thiago Almada, soit l’équivalent des 50 % des parts du joueur rachetés l’été dernier. Entre les informations de la presse brésilienne ou française, difficile d’y voir clair dans ce dossier, mais les 50 % restants semblent toujours appartenir à Eagle. Un retour à l’OL pour lui donner du temps de jeu et empêcher sa valeur de trop baisser pourrait être étudié, même s’il faudrait que le club lyonnais tire dans le même sens avec John Textor, ce qui n’est pas gagné.
En revanche, Thiago Almada, qui a été par le passé dans le viseur de l’OM, représente un meneur de jeu comme Roberto De Zerbi les apprécie. Et dont le club provençal a besoin. Il est disponible pour une somme dans les cordes financières de Pablo Longoria, surtout que l’Atlético de Madrid l’a mis en vente pour un prix fixe, disponible au premier qui sera sur le coup.
